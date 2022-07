Tu próximo vestido de invitada por menos de 40€ y con un diseño único

Para tu próxima boda no vas a tener que gastarte ni un dineral ni pasar el trago de coincidir igual que media boda. Y es que todas sabemos que con el boom de bodas de este verano, las opciones de looks de invitada se nos están comenzando a acabar. Y si no quieres gastarte mucho y tampoco quieres vestir de las típicas lowcost como Zara y Mango y arriesgarte a coincidir con más de una persona ( a todas nos ha pasado) esta marca es la solución.

En concreto la marca a la que nos referíamos es un proyecto madre e hija que han creado unos diseños que unen la moda atemporal y prendas para todas las edades. En concreto esta marca se llama Muscari y podemos encontrar su colección en sus tiendas y en su pagina web online.

Una de las primeras piezas que hemos encontrado bicheando su web ha sido el modelo Cayetana, un vestido de cuello halter con falda midi evasé, detalle de aberturas en los laterales, elástico en espalda y lazada en cuello tipo corbata. Nos encanta su tono anaranjado y el detalle de lazada tipo corbata que lleva en el cuello, creemos que le da un toque súper elegante y favorece muchísimo. Un color que resalta el tono moreno y que es ideal para mil combinaciones. Su precio es de 37.95 euros. Una opción ideal para combinar con verde o morado.

Este modelo es uno de los más caros de la web pero la verdad que nos ha vuelto locos y no nos puede gustar más. En concreto es el vestido Ana, un vestido con un estampado romántico súper favorecedor, con detalle de nido de abeja en puño y escote cruzado y con detalle de frunce en cintura. Una falda midi con corte evasé y cintura elástica. La manga fluída y abullonada con nido de abeja le da el punto elegante y cómodo. Su precio es de 54.95 euros.

Otro modelo que nos ha encantado ha sido este vestido geométrico, con cuello halter con falda midi evasé, detalle de lazada en espalda y otro detalle de aberturas en los laterales. Con unas sandalias de tacón dorado tienes un conjuntazo ideal para cualquier boda o sarao. Su precio es de 37.95 euros.

Ser la invitada perfecta puede costar muy poco.