H&M tiene un vestido muy exclusivo para el entretiempo

El verano comienza a dar sus últimos coletazos y hay muchos vestidos que querremos seguir llevando en otoño. No es difícil encontrar esos vestidos de entretiempo con los que sentirnos cómodas y favorecidas. Para eso necesitamos que tengan manguita y sean holgados, sin perder un ápice de estilo.

Así nos lo ha demostrado Ana Antolín, que ha hecho un fichaje de H&M que es ideal para este tiempo. Este vestido es todo un fichaje para el otoño 2022, la influencer se ha hecho con un vestido midi que nos ha conquistado porque está repleto de virtudes.

Buen color, súper favorecedor y muy fácil de llevar. La gama de marrones es la máxima tendencia del otoño y el beige es una opción que jamás falla. No pasa de moda y es facilísimo de combinar, así que no se le puede pedir más.

El vestido más favorecedor de H&M

Es una prenda que estiliza al máximo. Gracias a su escote de pico y su fruncido debajo del pecho, sienta de diez a cualquier tipo de cuerpo. Sin olvidar que vas a poder jugar con sus mangas 3/4 y sus puños ajustándolas donde mejor te queden, poniendo y quitando según la temperatura con la que te encuentres en ese momento del día.

Vestido con espalda descubierta de H&M

Y el hecho de que sea fluido lo convierte en una opción que favorece a todas y que no marca nada. El frunce debajo el pecho hace que toda la tela caiga y no marque ningún tipo de curva.

No solo es eso, el vestido cuenta con una espalda abierta con lazada, con la que aporta un toque atrevido y romántico al mismo tiempo. Y no te pierdas el detalle del tejido con efecto arrugado. Este otoño es tendencia el hecho de llevar prendas con este efecto con el que dar un aire desenfadado y moderno a los looks.

Vestido con espalda descubierta de H&M

Alguno de los tips para combinar este tipo de vestidos: cazadora vaquera, biker de piel, blazer oversize, zapatillas deportivas, botines de tacón medio, botas cowboy o mocasines planos.

Puedes conseguir este vestido de Ana Antolín en la página web de H&M y en tiendas físicas, además del color beige también lo puedes encontrar en color crema por tan solo 49,99 euros. ¡No pierdas el tiempo! Está en todas las tallas pero no tenemos duda de que se agotará enseguida.