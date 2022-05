Victoria Federica ha llevado en las Ventas el trucos de las pijas clásicas

La nieta del rey emérito es muy aficionada a los toros al igual que su abuelo y esta semana ha estado disfrutando de las corridas de San Isidro en las Ventas y nos ha dejado looks de todo tipo.

Y es que no estamos acostumbrados ha ver este tip que fue tan famoso entre los pijos hace unos años. En esta ocasión la nueva celebritie real apostaba por un crop top de rayas en tono blanco, rojo y verde, una prenda de tirantes anchos con escote. Victoria Federica lo combinaba con uno de sus básicos unos pantalones vaqueros blancos, en este caso de talle alto. Y el «truco» que no puede ser más que una vuelta a los pijos clásicos y tradicionales, una sudadera roja sobre los hombros a juego con el bolso.

La nieta de rey emérito poco a poco se va formando una identidad propia en el mundo celebritie y el de las influencers, es muy normal verla rodeado de ellos en bodas, actos de marcas u otros acontecimientos. Vic también va mostrando un estilo cada vez más definido mezclando prendas en tendencia con otras mucho más clásicas.

Pero Vic como la llaman sus amigos no se conformaba con las jornadas taurinas de la semana pasada en las ventas este fin de semana ha visitado Aranjuez para otra jornada taurina.

Otro look super sencillo pero perfecto para la primavera, la pequeña royal ha llevado a esta nueva jornada taurina unos pantalones blancos, zapatillas en el mismo color y una camisa oversize de lo más en tendencia en color naranja que llevaba metida por dentro del pantalón solo de un lado. Un look super juvenil y en tendencia. Últimamente se ha visto ha visto a Victoria Federica en varias ocasiones con look en color naranja, como el kimono que lució para una boda que pertenecía a la marca española Himba propiedad de sus amigos influencers, María G. de Jaime y Tomás Paramo.

Y es que Victoria Federica tiene otro truquito y es que cuando eres un poco morena de piel o eres de las afortunadas que ya ha cogido color, el naranja es el color perfecto para iluminar el rostro y conseguir ese efecto buena cara.