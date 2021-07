Zara clona el bolso tendencia de Chanel para el verano

En la temporada de primavera-verano de 2018 Chanel sorprendió a propios y extraños con una colección de productos que se basaba en el plástico transparente. El responsable de los diseños fue Karl Lagerfeld y esta nueva línea causó furor.

En ella figuraban botas, sombreros, guantes, trenchs, mosqueteras y otras prendas que estaban fabricadas con este material que no tardó en convertirse en tendencia. Sobre todo los bolsos, que hoy no son nada fácil de encontrar. De hecho, esta pieza conocida como ‘PVC Bag’ no aparece en el catálogo actual de Chanel.

PVC Bag de Chanel

Zara se inspira en la línea de Chanel que arrasó en 2018

Sin embargo, en Zara puedes encontrar una colección de bolsos inspirada en esta popular línea de Chanel. Y solo te costará 25,95 euros cada pieza.

Este bolso ha sido bautizado en Zara como ‘Mini shopper transparente’ y se caracteriza por su composición de dos piezas. Por un lado, el bolso interior extraíble de tejido sintético. Cuenta con un cuerpo acolchado con detalles de pespuntes y se completa con un asa de hombro para llevarlo como bandolera.

Mini shopper transparente de Zara

Dos piezas en una

Por otro, el cuerpo exterior transparente que puede serviste a modo de bolso normal o como funda impermeable. Dispone de asas para llevarlo como bolso de mano. El cierre es mediante cremallera.

Sus medidas son de 20,5 cm de alto, 27 cm de ancho y 8,5 cm de fondo. Y está disponible en tres colores. A saber: rosa, azul y amarillo. En la pieza transparente encontramos en color en los bordes.

Como decíamos, su precio es de solo 25,95 euros y puedes comprarlo tanto a través de la página web como en las tiendas físicas. Aunque más vale que compruebes si está disponible en tu tienda habitual antes de acudir, pues todo apunta a que se agotarán en pocos días.