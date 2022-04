Gucci es una de las marcas mejor valoradas por los y las que buscan prendas de ropa y complementos exclusivos y de altísima calidad. Es una de las firmas preferidas de aquellos y aquellas a quienes les gusta ir a la última luciendo artículos para los más exigentes, tanto por diseño como por calidad de materiales.

Una de las piezas más buscadas y solicitadas de Gucci es el bolso shopper con relieve. Se trata de un bolso estampado con flores vintage muy exclusivo de la marca con un toque minimalista de lo más peculiar.

El bolso de Gucci más difícil de encontrar

Este bolso de Gucci está confeccionado con piel de becerro y cuanta con un bolsillo interno con cremallera, un compartimento principal y abierto en el tope. En su exterior y dispone de dos asas en la parte superior muy cómodas de llevar con el estampado del logo de la firma en la parte delantera. Un diseño ideal para todo tipo de ocasiones y que no pasará de moda.

No obstante, es una pieza que te costará mucho de encontrar debido a su exclusividad. Es difícil que no esté agotado en la web y en las tiendas físicas y, cuando está disponible, su precio no es de lo más asequible. Hablamos de cantidades alrededor de los 2.950 euros.

Zara imita el bolso shopper con relieve de Gucci

No obstante, es posible encontrar un modelo muy similar y mucho más económico, y que además no suele estar agotado. Zara ha versionado este codiciado bolso de Gucci en un estilo similar y a un precio al alcance de cualquier bolsillo.

Su nombre es ‘Bolso shopper piel midi’, y se presenta con unas medidas de 24 cm de alto, 20 cm de ancho y 9,5 cm de fondo. Como el de Gucci, cuenta con un diseño de piel de vacuno muy atractivo y elegante. Cuenta también con las dos asas superiores muy cómodas para llevarlo al hombro.

Lo mejor de todo de este complemento es sin duda su precio. Está disponible tanto en la página web como en las tiendas físicas de Zara a un precio de tan solo 59,95 €.