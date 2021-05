Zara tiene una camisa que te hace parecer más alta: 29,95 euros

A menudo nos fijamos en las tendencias de cada temporada para renovar nuestro armario. Y este año tenemos faena, pues son muchos los estilos y colores que se han puesto de moda en esta temporada de primavera-verano.

No obstante, a veces las tendencias escapan a nuestros gustos, o simplemente no nos sentimos cómodos y cómodas con ellas. Y por eso preferimos recurrir a prendas más clásicas. No obstante, clásico no quiere decir desfasado. Y es que hay prendas de toda la vida que jamás pasan de moda.

La camisa blanca de Zara te hará parecer más alta

Un ejemplo de ello son las camisas blancas. Una prenda que puedes encontrar en las tiendas de la mayoría de fabricantes, sean de alta costura o ‘low cost’. Y una de las que figura en el catálogo de Zara te encantará. Sobre todo si eres bajita, y es que esta pieza te hará parecer más alta.

Se trata de la camisa con bordados perforados. Esta camisa blanca la puedes encontrar tanto en la página web de Zara como en las tiendas físicas, así como puedes pedir que te la lleven a un establecimiento en concreto. Y su característica principal es su diseño corto. Un aspecto que hará que las mujeres que midan menos de 1,65 metros parezcan más altas.

Además, esta camisa también destaca por los detalles bordados que encontramos por toda la pieza. Toda ella contiene motivos florales. Todo ello acompañado de un cuello de solapa y manga larga acabada en puño. Y también con un bolsillo de plastrón en la parte delantera. El cierre es frontal con botones.

Te la llevas a casa por solo 25,95 euros

Por otro lado, su estilo permite ser combinada con looks más formales y románticos, así como con unos pantalones vaqueros o una falda informal.

Esta camisa con bordados está disponible en tallas que van de la XS a la XXL. Y su precio es de solo 29,95 euros.