Zara tiene el jersey perfecto para protegerte del frío y se agotará este otoño

Esta temporada otoño/invierno 2022-2023 tenemos un único objetivo: conseguir estilismos preciosos, sencillos y sin complicaciones que se conviertan en nuestro salvavidas para cualquier ocasión, pero sobre todo, para cuando no sabemos que ponernos.

Nuestras gurús de la moda favoritas llevan años entrenándonos para realizar esta tarea, y el secreto mejor guardado es vestir a base de básicos buenos que poder combinar de forma indistinta, independientemente de la ocasión o el momento.

Además, esta temporada es más fácil que nunca, ya que debido a corrientes estilísticas como el Copencore, hacerte con los modelos más bonitos, ponibles y versátiles supone el día a día de las tendencias. Un gran ejemplo es este jersey de Zara de Limited Edition que tiene todas las papeletas para agotarse en cuestión de segundos.

Puede que pienses que es solo un jersey, pero atenta, porque no es una simple prenda de color crema. Tus marcas favoritas no paran de reinventarse, buscando formas de reversionar códigos, añadir un toque diferente a nuestros looks y buscar el resultado estilizado y a prueba de balas.

Leer más: Así son los mocasines metalizados de Zara tendencia este otoño

Jersey Limited Edition de Zara

Es un jersey oversize confeccionado en tejido con mezcla de lana. Cuello subido con botones forrados y manga larga con abertura y botón forrado. Bajo con aberturas laterales. El diseño recuerda mucho a los que visten las famosas en sus redes.

Sus hombros son lisos y sin costuras, creando un efecto mucho más delicado, con mangas anchas y holgadas que caen con naturalidad y conservan un estilo de volumen encantador. Las mangas terminan en un puño acampanado.

Leer más: El bolso shopper más funcional de Lacoste ahora en Zalando por menos de 65 euros

Combina además con infinidad de colores, pues al ser de color nude, crea el mejor de los contrastes con cualquier diseño. Las tallas para este jersey son desde la S hasta la L, ya que se trata de un diseño extragrande pensado para que su acabado resulte XL.

No dudamos que acabe agotándose con el paso de los días ya que su precio es increíble, 59,95 euros por un básico que te durará muchas temporadas en el armario.