Zara tiene el chándal más básico pero colorido que puedas encontrar en cualquier tienda

La comodidad muchas veces es la característica más importante a la hora de escoger un nuevo look. Siempre es recomendable tener en el armario un look cómodo, sencillo y de diario. Es una opción que nunca puede faltar pero no siempre es tan fácil de encontrar.

Una sudadera básica y un pantalón de chándal cómodo es algo que siempre viene bien. Zara ha apostado por una colección de sudadera y pantalón sencillos pero disponibles en todos los colores que te puedas imaginar. La franquicia ha apostado por este conjunto en 8 colores diferentes a muy buen precio.

El chándal de Zara con más variedad de colores

Se trata de dos prendas de colores lisos, una sudadera ancha sin capucha de cuello redondo y manga larga y un pantalón largo de tiro alto con cintura elástica y ajustable con cordones, además de un bajo acabado en puño elástico en ambas piernas. Ambas prendas están compuestas por un 59% de poliéster y un 41% de algodón.

El chándal básico de Zara

Como hemos señalado, Zara ha decidido apostar por la sencillez del diseño pero la variedad en colores. Es por ello que estas prendas están disponibles en 8 tonalidades diferentes en las que encontramos rojo, azul, verde, naranja, lila, blanco, fucsia, marrón y negro. Para gustos los colores, y las opciones de compra de este producto son todo un ejemplo de ello.

Los materiales con los que han sido confeccionadas las prendas siguen los estándares de seguridad, salud y calidad. Entran dentro de la estrategia Green to Wear 2.0 que trata de minimizar el impacto ambiental de la producción textil por lo que además es sostenible con el medio ambiente. Si estás interesado en este chándal básico, puedes obtener la sudadera en todas las tallas por tan solo 9,99€ y el pantalón, también en todas las tallas, por 15,95€.