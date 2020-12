De BBVA a Telefónica o Amazon: así serán sus cenas de Navidad en pandemia

17 de diciembre de 2020 (17:39 CET)

Navidad suelen ser sinónimo de familia, amigos, comilonas y eventos sociales. También en el ámbito profesional, donde los trabajadores pueden llegar a ver a sus compañeros y a sus jefes en un ambiente distendido e inusual gracias a las tradicionales cenas o fiestas con las que las empresas terminan el año. Pero este 2020 lo ha cambiado todo.

Durante la pandemia de coronavirus, que llegó a España el pasado mes de marzo, no han sido pocos los titulares en los medios de comunicación en los que se ahondaba en la idea de cómo la crisis había impulsado la digitalización en diversos sectores. Desde la educación a la hostelería, la economía española ha tenido que aprender forzosamente a trabajar desde casa y en línea.

También ha ocurrido en la industria del streaming. Las productoras especializadas en ofrecer retransmisiones de eventos en directo vieron cómo su crecimiento era explosivo a medida que el confinamiento generalizado se prorrogaba durante varios meses y llegaba el momento en que las compañías tenían que presentar sus cifras a los accionistas. Otro vector que ha impulsado este crecimiento ha sido la proliferación de los seminarios web y otras charlas.

En un reportaje publicado por Business Insider España, varios protagonistas del sector rechazaban la idea de que pudiesen haber experimentado una burbuja que acabaría pinchando. "Es una recolocación de piezas del mercado", advirtieron entonces.

Por ahora, el tiempo les está dando razón. Estas fiestas, muchas empresas del Ibex 35, auditoras y consultoras o firmas tecnológicas con presencia en el país han confirmado a Business Insider España que este año, por razones obvias, no celebrarán sus eventos corporativos ni sus habituales copas de Navidad.

Al contrario, la agenda para las últimas semanas de diciembre se están llenando de eventos corporativos. Pero todos serán en remoto o se sustituirán por campañas solidarias. Estos son algunos ejemplos.

Galas maratonianas en los EE.UU.

Semanas atrás, la redacción de Business Insider ya publicó —en inglés— una información que avanzaba cómo muchas firmas legales, tecnológicas o consultoras estadounidenses estaban abrazando el mundo de los eventos en remoto para sustituir su tradicional fiesta navideña.

Uno de los mayores ejemplos era el de PayPal, que este año celebrará una fiesta de 29 horas seguidas a través de una plataforma propia de videollamadas. Pero no es el único caso.

Carla Harris, directiva de Morgan Stanley, lleva organizando desde hace un par de años coros de gospel con empleados para celebrar actuaciones en el Apollo Theater de Nueva York. Este año, el show será en línea y cientos de empleados han enviado solicitudes para participar: Harris ha seleccionado a 28 trabajadores de la firma para dar este concierto virtual a beneficio de hospitales infantiles.

"En el mejor de los escenarios, no querían que pareciese que malgastan el dinero"

Que las principales firmas norteamericanas apuesten por este tipo de iniciativas ha costado lo suyo. Aunque no hay comparación posible entre un evento digital y uno presencial —los primeros son muchísimo más baratos que las clásicas galas de algunas multinacionales—, muchos directivos se preocuparon de parecer algo disciplentes al organizar estas fiestas.

"En el mejor de los escenarios, no querían que pareciese que malgastan el dinero", señalaba Marcy Blum, fundador de la empresa que lleva su propio nombre y que se dedica a la organización de eventos en los EE.UU. Explicaba semanas atrás que otros directivos no querían transmitir una imagen paternalista hacia sus empleados en la organización de estas fiestas.

Cómo conectar con todos los trabajadores del mundo

Para averiguar si esto que ya está ocurriendo en Estados Unidos se replica en nuestro país, Business Insider España ha preguntado a compañías del Ibex 35 y multinacionales de diversos sectores. Desde el sector bancario al de telecomunicaciones, pasando por las tecnológicas.Han respondido más de una docena.

Varias confirman que sí celebrarán eventos en remoto o sustituirán sus eventos por iniciativas solidarias. Entre ellas se encuentran BBVA, CaixaBank, Naturgy, Mapfre, Telefónica, Vodafone, Orange, Accenture, PwC, MasMóvil, LinkedIn o Amazon.

Uno de los principales beneficios que han remarcado compañías como BBVA o Mapfre ante la idea de celebrar eventos en remoto es que, por primera vez, todos los empleados de la compañía podrán asistir.

Hasta ahora, firmas como Mapfre celebraba sus fiestas para sus 4.000 empleados en la Comunidad de Madrid. Ahora, los miles de trabajadores que la compañía tiene repartidos por España podrán disfrutar de las actividades que la empresa ha preparado para los próximos días.

Donaciones y acciones solidarias

BBVA, por ejemplo, ha reunido 200.000 euros "en nombre de todos sus empleados en España" para donarlos a la Federación de Bancos de Alimentos, Cruz Roja y Desarrollo y Asistencia, tres ONG que están promoviendo campañas para que los más desfavorecidos puedan pasar unas fiestas con lo mínimo.

La entidad bancaria que preside Carlos Torres va a celebrar además una serie de eventos digitales que, "por primera vez", permitirán a los empleados "de todo el mundo" celebrar juntos las fiestas, "demostrando globalidad y un sentido de unión como grupo, sea cual sea la cultura o procedencia".

"Tras un año complicado para todos, el banco quiere lanzar un mensaje de optimismo y ánimo"

"Tras un año complicado para todos, el banco quiere lanzar un mensaje de optimismo y ánimo, donde destaca que nos dirigimos hacia un futuro prometedor en el que juntos es más fácil superar las dificultades", destacan fuentes de la entidad.

Muchas de las iniciativas digitales se enmarcarán dentro de los valores corporativos de BBVA. Ya en septiembre celebraron un evento digital al que se conectaron cerca de 90.000 trabajadores.

Algunas de las iniciativas que BBVA prepara para estos días permitirán a los trabajadores de cualquier oficina enviar mensajes de ánimo y agradecimiento a cualquiera de sus compañeros; también contarán con un mini-juego o una herramienta para enviar felicitaciones personalizadas.

El pasado jueves, el presidente y el consejero delegado del banco enviaron una felicitación audiovisual a toda su plantilla desde el auditorio de su sede central.

KPMG colabora con un proyecto del que se están beneficiando entidades como el propio Banco de Alimentos de Madrid, Cruz Roja y Cáritas

No serán los únicos que echarán una mano al Banco de Alimentos. KPMG detalla que, desde mayo, colabora con un proyecto del que se están beneficiando entidades como el propio Banco de Alimentos de Madrid, Cruz Roja y Cáritas. A través del proyecto, la Big Four ha logrado mejorar la coordinación de compañías, administraciones y tercer sector, reforzando el sistema del Banco para atender a 5.000 familias más cada mes.

También Telefónica tiene un programa abierto con iniciativas solidarias que van desde enviar regalos a niños hasta llenar cestas de comida y acompañar a personas mayores, entre otras.

Lo mismo ocurre en el caso de CaixaBank: desde hace años impulsan iniciativas como el Árbol de los Sueños, por la cual, y en colaboración con cientos de entidades sociales, la entidad quiere que ningún niño se quede sin el regalo que quiere durante estos días tan señalados. La novedad, en este caso, es que la iniciativa se ha expandido a su red de cerca de 4.000 oficinas en toda España.

Mercadillos y clases de cocina

En muchas firmas era habitual a celebrar mercadillos solidarios entre los empleados, también con fines benéficos. Es el caso de KPMG, que además de colaborar con entidades sociales, este año ha decidido a mantener sus mercadillos... en versión online.

Fuentes de la consultora aseguran que, "de este modo, los empleados podrán seguir comprando estos regalos con componente solidario". También colaboran con firmas como Adopta un Abuelo.

Además de mercadillos, muchas compañías están apostando por show cooking, talleres de cocina con los que sus empleados pueden practicar antes de meterse en la cocina para celebrar Nochebuena o Nochevieja. "La fiesta con los familiares de los profesionales de la firma consistía antes en realizar un evento en un circo, un teatro o un cine: ahora será sustituido por un show cooking virtual para el que se proporcionarán todos los ingredientes".

"La fiesta con los familiares de los profesionales de la firma consistía antes en realizar un evento en un circo, un teatro o un cine"

Orange celebrará otro taller de cocina con su plantilla, también con un finalista de MasterChef, Fabián León. Business Insider España ha accedido a la invitación con detalles del evento: "Te invitamos a compartir un espacio con tus compañeros, familia y allegados en torno a la cocina y Navidad, para que en estas fechas nos sintamos más cerca de las personas con las que compartimos el día a día".

La iniciativa, según ha podido saber Business Insider España, contará con varias sesiones para que todos los empleados puedan asistir: "Cocinaremos unos platos navideños sencillos, ricos y divertidos que podremos preparar con toda la familia".

Otras consultoras, como PwC, celebrarán incluso actuaciones musicales a través de una videoconferencia. "Este año hemos sustituido la tradicional fiesta de navidad por un evento en línea en el que los más 4.500 profesionales de la firma nos conectaremos y disfrutaremos durante unas horas de distintas actividades, como actuaciones musicales, vídeos, sorteos de premio, etcétera", han remachado fuentes de la compañía.

"Estas acciones las hemos completado con otras iniciativas solidarias organizadas por nuestra fundación, entre las que ha destacado el Banco de Alimentos, la carrera virtual solidaria o un mercadillo online".

Pensando en los más pequeños

Firmas como Orange, Vodafone o Amazon ponen el foco en los más pequeños de la casa. El show cooking virtual con el finalista de MasterChef contará con un componente muy familiar para que los niños y niñas de los trabajadores puedan disfrutar de cocinar un plato navideño. Pero Vodafone, por ejemplo, ha decidido sustituir sus cenas de empresa por una yincana en la que los podrán participar niños de 6 a 12 años.

Su nombre será Digicraft Family Heroes y el evento en sí ya ha comenzado: terminará el próximo 8 de enero y lo organiza la Fundación Vodafone. "En un contexto que estimula su curiosidad, creatividad y desarrollo emocional, los peques tendrán que resolver retos mientras se divierten y potencian sus competencias digitales", destacan fuentes de la firma, que también ha puesto en marcha actividades para apoyar al pequeño comercio, tan castigado durante esta crisis.

"En un contexto que estimula su curiosidad, creatividad y desarrollo emocional, los peques tendrán que resolver retos mientras se divierten"

Amazon no celebra evento navideño en sí. Lo que sí preparan en febrero, como cada año, es su particular evento corporativo para animar a la plantilla. Sin embargo, la filial española no ha querido dejar pasar la oportunidad para crear diversas herramientas que también puedan aprovechar los más pequeños: desde juegos a contenidos y herramientas para poder hacer retratos navideños y trucos de magia con las famosas cajas del gigante del retail.

Rostros visibles y sorpresas celosamente guardadas

Una de las dificultades para elaborar este reportaje ha sido el celo con el que muchas compañías quieren guardar toda la información para tratar de dar una sorpresa a sus empleados. Linkedin España ha confirmado los preparativos, pero no revelan en qué consistirá su fórmula para evitar que su plantilla se entere por adelantado.

Naturgy o Másmovil también han confirmado que contarán con eventos digitales, aunque no dan demasiados detalles. La compañía energética sí reconoce que se han suprimido eventos y reuniones presenciales, que se han visto sustituidos por un paquete de acciones en línea como encuentros digitales o felicitaciones audiovisuales.

Mapfre, por ejemplo, sí detalla a Business Insider España que no podrán celebrar el evento presencial que en otras ocasiones han organizado en Madrid para sus 4.000 empleados de la región. Por el contrario, la plantilla al completo en el país tendrá la oportunidad de acudir a una gala digital que será conducida por un ilusionista de reconocido prestigio, lo que revela cómo algunas firmas están haciendo sólidas apuestas por este tipo de iniciativas.

Las obligaciones de los empresarios para proteger a sus trabajadores en la prevención de riesgos laborales

Fuentes de la aseguradora detallaron a este medio que el mago, cuyo nombre ha preferido no revelar, alternará en la gala muchos de sus trucos con mensajes y comunicaciones de la compañía sobre lo que ha supuesto 2020 y lo que esperan de 2021. También participarán sus directivos.

Una iniciativa similar prepara Accenture. Fuentes de la consultora detallan que "los 12.000 profesionales de la firma en España se juntarán de nuevo para celebrar las fiestas, aunque en esta ocasión en el mundo virtual". Y agregan que, "para conseguir una experiencia única para todos, se ha organizado una sesión que será conducida por el humorista y monologuista Leo Harlem, que combinará sorpresas, concursos, premios, solidaridad y también mucho humor".

Noticia original: Business Insider Autor: Alberto R. Aguiar