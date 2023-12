Alerta: los bancos pueden cobrarte hasta 50 euros de comisiones ‘ocultas’

Las comisiones bancarias han sido históricamente un tema sensible para los clientes, pero en los últimos tiempos, los bancos han introducido cargos adicionales que van más allá de las tarifas convencionales asociadas a servicios específicos. Operaciones como la retirada de efectivo en ventanilla, comisiones por inactividad o por solicitar un extracto de movimientos se han convertido en ejemplos de tarifas inesperadas que generan rechazo social y desconcierto entre los usuarios.

El comparador kelisto.es ha identificado prácticas bancarias que podrían considerarse ‘raras’, como el cobro por uso de oficinas, comisiones por rechazo de recibos domiciliados y por emitir extractos de movimientos. Estas tarifas, aunque no son generalizadas, plantean la pregunta de si los clientes están siendo informados adecuadamente sobre la totalidad de las comisiones que podrían enfrentar.

Aunque en el contexto español las comisiones básicas como el mantenimiento de la cuenta o la emisión y mantenimiento de tarjetas suelen ser eximidas si el cliente tiene domiciliada una nómina o ingresos recurrentes, para cuentas corrientes sin esta vinculación, algunas entidades aplican comisiones mensuales que pueden llegar a los 45 euros.

El Banco de España, consciente de la creciente preocupación de los usuarios, destaca que las tarifas de comisiones bancarias son «libres», pero deben corresponder a servicios efectivamente prestados o gastos, y no pueden cobrarse por servicios no solicitados o aceptados por el cliente. Esta libertad en la fijación de tarifas ha llevado a la aparición de lo que se podría denominar comisiones ‘ocultas’, aquellas que no están claramente especificadas en los contratos estándar y que pueden sorprender a los clientes cuando aparecen en sus extractos bancarios.

Las comisiones por mantenimiento de cuenta pueden alcanzar los 240 euros, según HelpmyCash. Imagen: Freepik.

Comisiones bancarias en aumento: un malestar que crece entre los clientes

La preocupación por las comisiones bancarias ha ido en aumento en los últimos años. Según datos recopilados por la asociación de consumidores Adicae, las cinco principales entidades financieras españolas ingresaron más de 21.043 millones de euros en comisiones a lo largo de 2021. Este incremento de las comisiones ha generado un malestar evidente entre los clientes, llevando las comisiones bancarias al tercer puesto en las reclamaciones de los usuarios al Banco de España, que gestionó un 61,1% más de quejas en 2021 que en el año anterior.

Entre las comisiones más criticadas se encuentra la comisión de mantenimiento, que se ha vuelto común entre los bancos en los últimos años, justificada por los bajos tipos de interés. La ‘banquera cañera’, también conocida como Eli Defferary en la red social TikTok, señala que los bancos aplican esta comisión cuando el cliente no cumple con las condiciones de la cuenta, lo que puede incluir tener la nómina domiciliada, utilizar tarjetas y, en algunos casos, contratar productos de inversión o de ahorro. Esta comisión puede variar entre los bancos, pero los clientes pueden llegar a pagar hasta 240 euros al año si no cumplen con los requisitos exigidos.

Otro costo que genera molestias entre los usuarios es la comisión por descubierto, que los bancos aplican cuando una cuenta se queda en números rojos. Esta situación se produce cuando el banco realiza cargos en la cuenta sin que haya dinero suficiente.

Además de la comisión por descubierto, los bancos aplican intereses de demora y una comisión por reclamación de posiciones deudoras. Esta última, supuestamente por las gestiones de la entidad para pedir al cliente que ponga su cuenta en positivo, puede oscilar entre los 30 y los 50 euros.

Cómo evitar estas comisiones

Aunque las comisiones bancarias han experimentado un aumento generalizado, los usuarios no están completamente indefensos. Hay estrategias que los clientes pueden adoptar para evitar cargos innecesarios y mantener controladas sus finanzas.

Vincular la cuenta con la nómina es una de las estrategias más efectivas para evitar la comisión de mantenimiento. Utilizar tarjetas de forma regular y cumplir con los requisitos específicos de cada banco también son prácticas que pueden contribuir a esquivar comisiones innecesarias. La elección de entidades financieras exclusivamente digitales es otra opción para librarse de las comisiones más frecuentes, ya que estas suelen ofrecer servicios gratuitos.

Los bancos cobran comisiones por usar servicios como el cajero. Foto Canvas

La clave sigue siendo la información y la comprensión de los términos y condiciones del contrato bancario. Los usuarios deben revisar detenidamente los documentos proporcionados por el banco y, en caso de duda, buscar asesoramiento profesional. Herramientas digitales y aplicaciones específicas pueden ayudar a los usuarios a comprender mejor sus finanzas y tomar decisiones informadas.