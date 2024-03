Asaja interpone una denuncia contra Aldi por venta a pérdidas de arroz y naranjas

La Asociación Valenciana de Agricultores (AVA-Asaja) ha interpuesto una denuncia ante la Agencia de Información y Control Alimentario (AICA) para que este órgano investigue si la cadena de distribución Aldi ha cometido una presunta venta a pérdidas o destrucción de la cadena alimentaria en su venta de arroz y naranjas.

Según informó la asociación este viernes, la cadena de supermercados se queja en concreto por una promoción de arroz redondo a 1,09 euros por kilo, tras aplicar un descuento del 12%.

En su reclamación, AVA-Asaja expone que «este precio puede incurrir en venta a pérdidas porque no permite cubrir todos los costes de producción de los distintos agentes que intervienen en la cadena de valor».

Asimismo, la asociación advirtió a la Consejería de Industria de la Generalitat Valenciana que en el etiquetado del arroz tan sólo se especifica el distribuidor, pero no el país de origen, por lo que solicita que esclarezca si hubiera «algún incumplimiento de la legislación vigente sobre identificación del país de origen del producto».

El responsable de la sectorial del arroz de AVA-Asaja, José Pascual Fortea, aseguró que «es evidente que esta etiqueta lleva a confusión al consumidor porque no puede saber si el producto que compra es europeo o no europeo. La imagen repetida a ambas caras del paquete de dos agricultores con labor e indumentaria tradicionales del cultivo del arroz en la Albufera de Valencia durante el siglo XX también induce a confundir sobre un supuesto origen valenciano del arroz, lo cual no se confirma en ningún caso».

Por otro lado, la asociación de agricultores valencianos denunció ante la AICA la venta, por parte de Aldi, de naranjas variedad ‘salustiana’, de origen nacional, a 0,95 euros por kilo, tras aplicar un descuento del 29%.

Es por ello por lo que la asociación también lamentó que «con esta bajada tan acusada de la cotización puede producirse una venta a pérdidas, al no cubrirse los costes de producción que soportan los actores de la cadena alimentaria, siendo el productor el eslabón más débil y vulnerable ante abusos comerciales».

El ministro de Agricultura, Pesca y Alimentación, Luis Planas, ha insistido en las últimas semanas en su demanda a las organizaciones agrarias para que presenten reclamaciones ante la AICA en todos los casos que conozcan de ventas a pérdidas y por tanto, de vulneración de la Ley de Cadena.