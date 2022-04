Ayudas Alquiler 2022: cuáles son y quién puede pedirlas

Encontrar un lugar en el que vivir no es fácil. A la ya complicada decisión que implica decidir cuál va a ser nuestro hogar durante años, quizá para toda la vida, se le suman muchos condicionantes que casi siempre solo hacen que añadir nuevas dificultades. El elemento más determinante, sin duda, es el precio del alquiler de la vivienda. Y es que los bajos salarios unidos a un cada vez más caro parque de vivienda que afecta, sobre todo a las grandes ciudades, afecta a buena parte de la población joven que busca abandonar el nido.

Según el portal Pisos.com, a finales de 2021, el gasto medio de los españoles en el alquiler era del 51,5% de los ingresos brutos mensuales de los inquilinos. Se trata de una media, no obstante, que varía en cada comunidad, pues Baleares (82,8%), Madrid (69,6%) y Cataluña (63,5%), se encuentran muy por encima de la media.

Por ello, muchos de los jóvenes que buscan independizarse han tenido que recurrir a las ayudas al alquiler, una medida promovida desde el Gobierno y las autonomías para facilitar un proceso que, sin embargo, todavía resulta laborioso. A continuación te desgranamos cuáles son estas ayudas y quién puede pedirlas.

1.Bono joven al alquiler de 250 euros

Esta ayuda ha ganado mucha notoriedad desde el anuncio de su puesta en marcha por el Gobierno. se trata de una ayuda de 250 directa para mitigar el precio de los alquileres en los bolsillos de los jóvenes con rentas bajas. A esta ayuda pueden acceder las personas de entre 18 y 35 años con una renta anual inferior a los 24.218 euros brutos. Sin embargo, el alquiler de la vivienda no debe costar más de 600 euros al mes, pudiendo llegar a 900 en las autonomías que lo hayan pactado. Si el alquiler es solo de una habitación, su precio no podrá superar los 300 euros mensuales.

La ayuda tiene carácter retroactivo, por lo que aquél que la solicite y obtenga recibirá la cuantía pertinente a los meses desde que se ha concedido

2. Hasta el 60% para compra o alquiler en zonas rurales hasta enero de 2022

Esta ayuda está orientada a incentivar la compra y alquiler de vivienda en poblaciones pequeñas de España que están en riesgo de despoblarse. Las personas menores de 36 años y el importe de la ayuda llega hasta el 60% del alquiler de los inmuebles ubicados en municipios de menos de 10.000 habitantes. Esta ayuda también contempla subsidios para la compra en estos núcleos de población.

3. Abonos del 50% para hogares con rentas bajas

Otra de las ayudas incluidas en el Plan de Vivienda 22-25 del Gobierno. A esta ayuda pueden acceder cualquier persona independientemente de su edad. Se trata de una subvención del 50% del alquiler y pueden acceder a ella las familias cuyos ingresos no superen en total los 24.318 euros al año.

El alquiler del inmueble no puede superar los 600 euros y, en el caso de tratarse de habitaciones, los 300 euros. No obstante, dicho límite puede ampliarse hasta los 900 y 450 euros, respectivamente, en las comunidades que lo hayan pactado con el Ministerio.

4. Hasta el 100% por pérdida de ingresos

En los desafortunados casos donde, en los 2 años previos a la petición de esta ayuda económica, el núcleo o la persona arrendataria haya experimentado la pérdida total o considerable de sus ingresos, se puede acceder a este subsidio que puede llegar a costear hasta el 100% del precio del alquiler de la vivienda.

La subida del IPC amenaza al precio del alquiler./ EFE

Para pedirla, no obstante, no se puede superar el límite de ingresos, es decir, entre todas las personas que conviven no se puede llegar a más de 24.318 euros al año. La pérdida de ingresos debe ser de, como mínimo, un 20% del total y el pago del alquiler debe suponer, como mínimo, un 30% del total de ingresos del núcleo conviviente o familiar.

Si se cumplieran estos requisitos, se podría conceder la ayuda siempre que el alquiler del inmueble no supere los 900 euros.

5. Soluciones habitacionales para personas vulnerables

Esta prestación está orientada a las personas víctimas de desahucios, violencia de género, personas sin hogar o que, por su situación, se hallen en riesgo de vulnerabilidad. En esta línea, la ayuda que el Estado ofrece asciende hasta 600 euros al mes, que pueden llegar a los 900 en determinados casos acordados, a lo que se suma una cobertura del 100% del gasto de mantenimiento y comunidad.

También se incluye en esta ayuda una prestación de hasta 200 euros al mes para suministros básicos.