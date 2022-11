La banca rechaza la presión de Calviño y se niega a un acuerdo exprés para las hipotecas

La banca rechaza la presión política de Nadia Calviño, Yolanda Díaz e incluso de Nuñez Feijó, que también ha hecho su propia propuesta para que la banca alivie a las familias vulnerables o a las personas que están teniendo dificultad del pago de una parte de la hipoteca tras el aumento de las cuotas.

Gobierno y oposición se ponen del mismo lado e instan a la banca a tomar medidas cuanto antes. Pero el sector financiero no tiene el mismo sentido de urgencia, de hecho, declinan cerrar un acuerdo exprés o in extremis. Habrá acuerdo cuando la solución sea compartida por todos, pero no hay un timing marcado, aseguran fuentes del sector.

Las mismas justifican que la banca ya está tomando medidas a nivel individual y aseguran que lo seguirán haciendo tras el acuerdo, pues el interés de todas las entidades es que los clientes paguen y no suba la morosidad.

Las propuestas que se están debatiendo actualmente entre las patronales bancarias y el Gobierno no convencen a ninguna de las partes de momento, así que la vicepresidenta del Gobierno aprovechó este jueves para insistir y pedir al sector que apoyara a los ciudadanos suavizando la repercusión de los tipos de interés en las cuotas hipotecarias y proporcionando seguridad a sus clientes.

Calviño lanzó un mensaje claro y además lo hizo en un congreso organizado por el Banco Santander y en presencia de Ana Botín, su presidenta. “Más allá de lo aprobado en la anterior crisis y del Código de Buenas Prácticas de la banca, se debe proporcionar un alivio a las personas vulnerables. Es urgente que trabajemos juntos para que se proporcione a las familias confianza y que pronto alcancemos un acuerdo”.

También insistió en que uno de los temas que más preocupa a la sociedad en la actualidad es la normalización de la política monetaria, en concreto, el aumento de los tipos de interés, que se ha producido de manera muy rápida, lo que ha provocado una situación anómala y sin precedentes.

“En España este es un tema acuciante para muchos ciudadanos que ven con preocupación cómo aumentan las cuotas de sus hipotecas y temen que este proceso no tenga fin”. La ministra de Economía reivindicaba así -por segunda vez en menos de una semana- el sentido de urgencia que no termina de ver la banca.

La semana pasada, Calviño también aprovechó la sesión de control al Senado para insistir en este mensaje, “espero que en las próximas semanas podamos tener un catálogo de medidas encima de la mesa”. Pero la banca sigue echando balones fuera y cuando fueron preguntados todos los banqueros durante las presentaciones de resultados del tercer trimestre, alegaron lo mismo.

La banca no muestra síntomas de deterioro en sus balances, la mora se sitúa en niveles históricamente bajos, el sector ha sido muy prudente a la hora de dar créditos para evitar los problemas de la crisis de 2008, las entidades son más solventes que entonces y el nivel de desempleo es muy bajo.

Yolanda Díaz apuesta por congelar las hipotecas

Para muestra un botón, el paro de octubre demuestra que la crisis no tiene nada que ver con la anterior y además, las empresas y familias están menos endeudadas, añaden estas fuentes. Todos estos factores hacen que los bancos no tengan tanta prisa como el Gobierno en tomar una medida concreta aplicable a todos los afectados por la subida de las hipotecas variables.

Asimismo, los propios banqueros también defendieron en las presentaciones de resultados que ya se están tomando medidas en el seno de cada entidad, pero a la ministra de Trabajo esto le parece insuficiente e incluso peligroso, como dejó claro ayer en una entrevista.

«Esto no va de que los bancos se sienten a renegociar, sino de tomar medidas decididas que permitan a la gente vivir con dignidad», indicaba Yolanda Díaz, que sigue apostando por congelar las hipotecas durante la crisis ya que cree, que si una persona tiene que sentarse a negociar con su banco, “lo más probable es que pierda, porque es un debate entre partes profundamente desiguales».

Su propuesta sigue siendo que los bancos mantengan las condiciones hipotecarias previas al momento de la subida de los tipos de interés, algo que la banca parece declinar.

El presidente del PP y líder de la oposición, Alberto Núñez Feijóo, también quiso hacer una propuesta este jueves: recuperar la deducción por vivienda y que la banca ayude a rentas medias y bajas a pagar las hipotecas mediante la creación de un fondo común.

La banca por su parte, mantiene su postura. Siguen en contacto permanente con el Gobierno, buscan una posición común y estudian distintas medidas.