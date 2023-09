Calviño tendrá que esperar: Bélgica no abordará la presidencia del BEI durante el Ecofin

No será en su tierra. La vicepresidenta primera y ministra de Asuntos Económicos en funciones, Nadia Calviño, no será elegida presidenta del Banco Europeo de Inversiones (BEI) durante la reunión informal del Consejo de Asuntos Económicos y Financieros de la UE (Ecofin) de este fin de semana en Santiago de Compostela.

Fuentes del Ministerio de Finanzas belga, presidentes de turno del Consejo de Gobernadores del brazo inversor de la UE, han confirmado a ECONOMÍA DIGITAL que no elevarán este punto al orden del día de la reunión del sábado, cuando se produce el encuentro informal de todos los titulares económicos de los Ventisiete. En este sentido, desde el departamento que dirige el viceprimer ministro belga, el demócrata cristiano Vincent Van Peteghem señalan que el encuentro de Santiago será únicamente «informal» y que no habrá «discusiones sobre los candidatos».

Desde el Gobierno se había apuntado la posibilidad de que Calviño fuera designada presidenta ‘in pectore’ de la entidad este mismo fin de semana, aprovechando la colosal cumbre organizada en la capital gallega, con más de 1.600 personas que representarán a cerca del 14% de la población mundial y al 21% de la economía global. La expectativa, cuando se oficializó su nombre en agosto, era que saliera de esta reunión informal -sin poder decisorio- con el puesto asegurado.

El Gobierno rebaja las expectativas

Pero ya ayer la vicepresidenta en funciones se apresuró a aclarar que no sería ella quien sacase el tema durante este fin de semana. «La candidatura de España es una candidatura fuerte, pero comprenderá que, siendo yo la que presido las reuniones, no voy a tratar el tema ni tengo ninguna intención de hablar con los ministros sobre este tema porque me parece que no es el lugar ni el momento», indicó la ‘número dos’ del Ejecutivo durante una entrevista en la televisión pública gallega.

Esto no implica que el tema no vaya a estar encima de la mesa o pueda comentarse, matizaron a posteriori fuentes del departamento. La intención de Calviño es no abordarlo ‘motu proprio’, pero podría surgir durante la reunión del sábado como punto de información. Algo que, señalan las mismas fuentes, dependería de la presidencia belga del Consejo de Gobernadores, pero no de la presidencia española de turno del Ecofin.

Sin embargo, como ha sabido este periódico, este tema no va a estar encima de la mesa. De hecho, el comunicado de la semana pasada del ministro belga Van Peteghem ya apuntaba que el proceso no sería tan rápido como confiaban en La Moncloa. «En las próximas semanas mantendré consultas informales con mis colegas del Consejo de Gobernadores del BEI con la vista puesta a dar arranque al proceso formal para nombrar a un nuevo presidente del BEI, de acuerdo con sus reglas y procedimientos», detalló, señalando a renglón seguido que esto se hará «con tiempo suficiente antes de la salida del actual presidente, Werner Hoyer«.

El rechazo a Delgado la acerca al BEI

Con todo, la candidatura de Calviño recibió un espaldarazo esta semana en forma de rechazo a otra contendiente española. La elección por parte del BCE de la vicepresidenta del Bundesbank, Claudia Buch, como nueva responsable de supervisión bancaria del euro en detrimento de la subgobernadora del Banco de España, Margarita Delgado, ha allanado el camino hacia un liderazgo español del BEI. El encaje de bolillos de los cargos comunitarios, con un proceso de selección paralelo y en un mismo ámbito, habría impedido que ambas se hicieran con su posición.

Esto no quiere decir que todo esté hecho, pero casi. Como avanzó ECONOMÍA DIGITAL, la vicepresidenta se habría garantizado ya el apoyo de los tres principales accionistas del BEI: Alemania, Francia e Italia. Para presidir el banco público de la UE hace falta el apoyo de al menos 18 de los 27 Estados miembros, que son los accionistas de la entidad, que representen al menos un 68% de su capital, lo que en la práctica significa que para decantar la balanza hace falta el «sí» de al menos dos de los grandes socios: Alemania, Francia e Italia.

Sobre el devenir de las negociaciones tampoco comentan nada en el propio banco. Fuentes del BEI indican que el proceso de selección «corresponde a los Estados Miembros en calidad de accionistas del BEI» y que tampoco hacen valoraciones sobre posibles candidatos. El próximo ‘milestone’ que acerque a Calviño al BEI será ya el próximo 17 de octubre, cuando tenga lugar el encuentro formal del Ecofin en Luxemburgo.

Si la vicepresidenta no resulta elegida, sería el tercer cargo internacional para el que la promociona el Ejecutivo y no consigue, después de la dirección gerente del Fondo Monetario Internacional (FMI) y la presidencia del Eurogrupo. Si no surge, Calviño seguirá dirigiendo la política económica del Gobierno de Pedro Sánchez. Un puesto en el que, en funciones o con plenas facultades, prevé permanecer hasta diciembre.