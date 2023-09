Calviño guarda las formas en el Ecofin y niega negociaciones con los ministros sobre el BEI

La vicepresidenta primera y ministra de Asuntos Económicos en funciones, Nadia Calviño, no tiene la intención de tratar con el resto de ministros de Finanzas europeos su candidatura a presidir el Banco Europeo de Inversiones (BEI) durante la reunión del Consejo de Asuntos Económicos y Financieros (Ecofin) que se celebra este fin de semana en Santiago de Compostela.

Según ha asegurado la ‘número dos’ del Ejecutivo durante una entrevista en la televisión pública gallega, no está en sus planes abordar su futuro profesional debido a que será la encargada de dirigir el encuentro informal, una de las citas claves de la presidencia española del Consejo de la Unión Europea.

«La candidatura de España es una candidatura fuerte», ha apuntado la vicepresidenta sobre su postulación. «Pero comprenderá que siendo yo la que presido las reuniones, no voy a tratar el tema ni tengo ninguna intención de hablar con los ministros sobre este tema, porque me parece que no es el lugar ni el momento», ha insitido.

Calviño ha ganado enteros para hacerse con el puesto de presidenta del brazo inversor de la Unión Europea, después de que ayer el Banco Central Europeo decidiera apostar por la alemana Claudia Buch para la jefatura del órgano de supervisión bancaria de la eurozona. Buch, vicepresidenta del Bundesbank, competía con la subgobernadora del Banco de España, Margarita Delgado, que tenía el mejor curriculum para el cargo y el apoyo de la Eurocámara. Sin embargo, la irrupción de Calviño en la carrera por el BEI trastocó los planes y La Moncloa decidió apostar por la ‘número dos’ del Ejecutivo.

Como adelantó Economía Digital, la candidatura española se ha ganado ya el favor de Francia, Alemania e Italia. No es baladí, ya que estas potencias europeas son, junto con España, los principales accionistas del BEI, por lo que Calviño se tendría ya asegurada su elección. Falta que 18 de los 27 miembros -todos los países del conglomerado- apoyen a la vicepresidenta.

La agenda de la vicepresidenta en el Ecofin va a estar marcada por sus reuniones con el sector financiero, clave si quiere ganarse el favor del sector de cara a su candidatura. Este jueves ha participado en el foro privado que organiza Eurofi, un think tank del sector financiero que incluye entre sus miembros a las principales entidades bancarias, aseguradoras y fondos de inversión europeos.

El objetivo es reconducir las relaciones con un sector que se ha visto afectado por decisiones del Ejecutivo del que aún forma parte la ministra de Asuntos Económicos, como el impuesto a los beneficios extraordinarios a la banca debido a la subida de los tipos de interés.

Además, Calviño ha asegurado durante otra entrevista en TVE que su intención es continuar en el puesto aún y si es elegida presidenta del BEI. La sustitución del alemán Werner Hoyer no se producirá hasta el 1 de enero de 2024, por lo que pretende seguir dirigiendo la vicepresidencia económica al menos hasta final de año.