Casas para las que no necesitas ni pedir hipoteca: aquí encontrarás viviendas por 20.000 euros

Comprar una casa supone un gran desembolso económico y, dependiendo de la situación económica de las personas que solicitar una hipoteca para poder adquirir una vivienda, puede ser reclinada por las entidades financieras. Además, la subida de tipos de interés de 0,50 puntos básicos efectuada por el Banco Central Europeo (BCE) para frenar la inflación, ha provocado un nuevo salto del euríbor, el índice al que se referencia la mayoría de las hipotecas en España.

No obstante, es posible encontrar viviendas por 20.000 euros en algunas localidades de España para las que no es necesario pedir una hipoteca, incluso con reforma, dado que los bancos no suelen dar hipotecas para viviendas inferiores a 50.000 euros, según el portal Idealista.

Estas son algunas de las viviendas que puedes adquirir por 20.000 euros o algo más en España que aparecen en el portal inmobiliario mencionado:

Castilla y León

En Puebla de Lillo, una pequeña localidad de Castilla y León, puedes encontrar un estudio de 20 m² construidos con un baño por 26.000 euros.

Castilla-La Mancha

En Castilla-La Mancha, concretamente en la localidad de Molina de Aragón, situado en la provincia de Guadalajara, puedes adquirir un piso por 20.100 euros de 49 m² construidos, una habitación y un baño.

La propiedad con el precio más bajo se encuentra en Setiles, también situado en la provincia de Guadalajara. En esta ocasión, se trata de una casa de pueblo por 17.400 euros de 65 m² construidos, tres habitaciones y un baño.

Asturias

En Cangas de Narcea, situado en Asturias, también puedes encontrar una propiedad de 90 m² con cuatro habitaciones por un total de 29.800 euros.

Este tipo de vivienda suelen encontrarse en pueblos de interior y donde viven un número escaso de personas, lugares ideales para encontrar la tranquilidad, desconectar y conseguir un mayor contacto con la naturaleza.