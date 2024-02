Las empresas de centros de datos acusan al Gobierno de no planificar bien las redes eléctricas

El sector de los centros de datos en España eleva el tono frente a la gestión del Gobierno por su plan de las redes eléctricas de distribución. Aseguran que se están poniendo en juego miles de millones de euros en inversiones, y que se debe solventar el problema lo antes posible. El Ejecutivo cree que muchos de estos proyectos están en el aire.

El negocio de los conocidos ‘data center’ está en auge. Su número no ha dejado de crecer en los últimos años, y al calor del ‘cloud’, un negocio ya consolidado; y ahora la inteligencia artificial, las empresas tecnológicas han encontrado un filón.

Pero tienen un hándicap importante: necesitan consumir mucha electricidad para su funcionamiento y refrigeración. Son grandes demandantes de energía. Por eso el ‘Plan de Desarrollo de la Red de Transporte de Energía Eléctrica 2021-2026’ es esencial para su negocio. Sobre todo, si les beneficia en su planificación.

Ahora también se ha conocido la denominada ‘Modificación de aspectos puntuales’ para adaptar la red. Pero no ha gustado mucho al sector.

Así lo ha hecho constar el director ejecutivo de Spain DC, Manuel Giménez, que representa los intereses de grandes empresas del sector como Data4, Nabiax, Equinix o AWS. Ha sido en el marco de la Feria Genera, en una mesa redonda organizada por Aelec, patronal que engloba a las grandes compañías de distribución eléctrica.

Una de las primeras críticas es que la revisión del ‘plan de redes’ se ha llevado a cabo con datos muy desfasados con respecto a las actuales necesidades de demanda. Esta situación se prolongará hasta 2026, fecha de finalización del plan vigente.

La necesidad de una nueva planificación

Asegura Giménez que este país no tiene nada que ver con lo que sucedía hace 4-5 años. La potencia energética que tenían los centros de datos antes de 2019 es muy distinta a la actualidad.

Otro problema que ha señalado Giménez es que el actual borrador del Plan Nacional Integrado de Energía y Clima (PNIEC), que está a falta de la aprobación por parte de la Comisión Europea, se ha elaborado con ese plan de redes que no representa la realidad de la demanda eléctrica en España.

Cuando se han visto las propuestas parciales de la ‘Modificación de aspectos puntuales’, no se ha recogido ni uno solo de los cambios solicitados para las conexiones a la red de Red Eléctrica, o la de los distribuidores

«Es insuficiente lo que se ha hecho«, asegura Giménez. Lo primero que se debería es revisar esta modificación, antes que de que tenga el rango vinculante.

El portavoz de Spain DC estima que hay que acelerar el ‘plan 2025-30’, con construcción y desarrollo, y siendo muy conscientes de que todo el entramado digital debe desarrollarse. «Los centros de datos no pueden ir a cualquier sitio, no se puede correr el riesgo de que se construyan y no sirvan para nada», explica con preocupación Giménez.

El Gobierno tiene otro punto de vista

Desde el Ministerio para la Transición Ecológica no están del todo de acuerdo con que se hayan planificado mal las redes. Según ha podido conocer ECONOMÍA DIGITAL, la idea ministerial que se traslada es que muchos de estos proyectos todavía no son firmes y, por tanto, es arriesgado asumir que necesitarán esa energía.

Según la reciente radiografía sectorial llevada a cabo por el medio especializado D+I, existen algunos proyectos que, efectivamente, están anunciados pero no han visto la luz, o falta mucho para que se hagan realidad.

En el caso de Microsoft, anunció su proyecto de datos en Madrid en 2019, pero a día de hoy aún no está plenamente operativa, lo estará «en los próximos meses», tal y como explican en el análisis. Una situación parecida a la de Meta, los dueños de Facebook o Instagram, que ya hace casi dos años que anunció la construcción de su centro de datos en Talavera de la Reina, pero su apertura, según fuentes de propia enseña, no está prevista hasta 2030.