El CES enfría las expectativas de la Ley de Vivienda

El Consejo Económico y Social (CES) considera que la aprobación de la Ley de Vivienda «pretende dar respuesta» al problema del acceso a este bien básico debido a sus elevados precios en determinadas zonas de España. Esta ley, junto con otras medidas como el Bono de Alquiler Joven, busca aliviar las dificultades actuales. Sin embargo, el CES ha aclarado que aún es pronto para evaluar los efectos de estas medidas en el mercado, incluyendo el Sistema Estatal de Índices de Referencia del precio de alquiler.

Leer más: Cuatro alternativas para comprar una vivienda sin ahorros

En un reciente informe, el CES advierte que «el acceso a la vivienda continúa siendo uno de los principales desafíos sociales. Durante 2023 los precios continuaron al alza y se endurecieron las condiciones de acceso al crédito inmobiliario, agravando las dificultades. Los gastos de vivienda absorben ya la tercera parte del gasto medio en los hogares».

Además, el aumento del número de hogares, superando el crecimiento del parque de viviendas, junto con un déficit de vivienda nueva, está dificultando la absorción de la demanda en algunas comunidades autónomas. Esta situación repercute en el retraso de la emancipación de los jóvenes, según señala el CES.

El informe también destaca que la vivienda social en España representa solo el 2,5% del total de viviendas principales, una cifra muy baja en comparación con tasas superiores al 15% en algunos países europeos. A pesar de esto, el CES reconoce que la nueva legislación incluye medidas destinadas a intentar paliar esta problemática.

Durante la presentación de la Memoria, Conde Ruiz denunció que la edad de emancipación de los jóvenes sigue en aumento, un fenómeno estrechamente vinculado con el continuo repunte de los precios de la vivienda.

La crisis de la vivienda afecta la competitividad y cobertura de empleo

Además, ha alertado que el problema de la vivienda podría afectar la cobertura de vacantes de empleo en ciertas zonas de España. Según el economista Conde Ruiz, la dificultad para encontrar viviendas asequibles puede impactar negativamente en la competitividad de las empresas. «Si no puedes contratar gente porque no encuentran vivienda asequible, como empresa no vas a ser tan competitiva», ha afirmado.

En esta misma línea, el economista Costas advirtió que si se agrava el problema de la vivienda, aumentarán las dificultades para la movilidad laboral y la ocupación de puestos de trabajo en determinadas regiones. Costas destacó que este no es un problema exclusivo de España, sino que también afecta a muchos otros países donde la falta de oferta está «estrangulando» el mercado inmobiliario.

Palma de Mallorca. Foto: EFE/ Miquel A. Borràs

Costas pronosticó que «no resolveremos» el problema de la vivienda hasta que no se incremente el ‘stock’, especialmente en el caso de vivienda social y asequible. Resaltó la importancia de aumentar la oferta para paliar la crisis habitacional.

Por otro lado, el CES celebra la aprobación en 2023 de la ‘Estrategia Nacional para la lucha contra el sinhogarismo en España 2023-2030’, dirigida a la inclusión social de más de 28.500 personas en situación de calle involuntaria. Sin embargo, el CES advierte que esta estrategia «debe superar el insuficiente impulso institucional y presupuestario del sistema público de servicios sociales que financia sus acciones».

Además, el informe del CES señala que las deficiencias en el aislamiento térmico afectan a 3,5 millones de viviendas, lo que podría estar agravando la elevada incidencia de la pobreza energética. Aunque se han prorrogado hasta finales de 2023 las ayudas del Bono Social Eléctrico, beneficiando a 1,6 millones de personas, el CES insiste en que es necesario que las ayudas para mejorar la eficiencia energética lleguen a los hogares que «más lo necesitan».