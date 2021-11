La CNMC estudia con Consumo y las CCAA los retrasos de las eléctricas en la factura de la luz

Miles de personas permanecen desde el verano a la espera de recibir sus facturas de la luz en plena crisis energética. Ante el aumento de reclamaciones por parte de los usuarios, la Dirección de Energía de la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) advierte de que está “perfectamente al tanto del problema que está habiendo con la facturación de algunos clientes”, y el organismo “está trabajando con las consejerías de consumo de las comunidades” para recabar información sobre estos retrasos y analizar una posible solución, tal y como desvela la CNMC a Economía Digital. El organismo añade a este medio que mantiene también “contacto con el Ministerio de Consumo” en este asunto.

En el mes de junio varias comercializadoras eléctricas dejaron de emitir sus recibos de la luz, período que coincidió con un incremento notable de la subida de los precios y también con el cambio de tarifas. Ante la opacidad de información, las oficinas de consumo de las comunidades autónomas han recibido numerosas quejas de usuarios que ahora han llegado finalmente al supervisor de la competencia, que se encuentra “en una fase previa de análisis y recopilando información” sobre estas irregularidades, explica un portavoz de la CNMC a este medio.

De momento, la institución que preside Cani Fernandez precisa que todavía no ha abierto una investigación formal. “La actuación de la CNMC se rige por el procedimiento administrativo, de forma que hasta que no se incoa formalmente un expediente no se puede dar información al respecto sobre el nombre de empresas, conductas investigadas, etc.”, han indicado.

“Hasta que no se incoa formalmente un expediente no se puede dar información al respecto sobre el nombre de empresas”

Los consumidores llevan meses sufriendo las consecuencias del incremento del precio mayorista de la luz, y el retraso en la facturación no es más que otro obstáculo más para los hogares. En el último año la factura se ha encarecido en España un 62,8%, según los datos del Instituto Nacional de Estadística publicados este viernes. Y es que, a pesar del plan de choque del Gobierno para amortiguar el recibo, el coste de la electricidad ha subido un 10% a nivel mensual y, en lo que va de año un 53,8%.

El déficit comercial se duplica como consecuencia de la crisis de la luz que ha disparado las importaciones de productos energéticos. EFE

No es la primera vez que la CNMC tiene que seguir de cerca a las eléctricas. A finales de agosto el organismo cifró en 240.000 las familias que habían sufrido los sobrecoges de estas compañías. El organismo optó en aquel momento por dar un margen de tiempo a las empresas para que actualicen sus contratos de acuerdo a la última normativa aprobada antes del verano y reintegren las cantidades cobradas de más a sus clientes durante los últimos dos meses.

Leer más: La CNMC multará en octubre a las empresas que subieron la luz con el cambio de factura

Si los técnicos de la institución vuelven a detectar que estas prácticas fraudulentas continúan produciéndose, entonces sí que procederán a abrir un expediente de sanción que terminará por hacer públicos sus nombres. Tras los primeros requerimientos, más de 70.000 contratos ya fueron regularizados por parte de las eléctricas, según cifró Cani Fernández, a la espera de conocer el alcance total de la investigación