¿Comprar una vivienda en verano es una buena idea? Los expertos lo aclaran

Si estás pensando en comprar una vivienda, primero debes analizar el mercado inmobiliario para saber si es el momento adecuado para llevar a cabo la operación y evitar adquirir la propiedad por un precio desorbitado. Por ello, es importante plantearse cuál es el momento ideal para comprar una vivienda.

No siempre es un buen momento para comprar una casa, ya sea por el contexto económico del país o por la solvencia económica del interesado. Además, es una operación que conlleva gastos adicionales y lleva mucho tiempo. Las vacaciones pueden ser un momento ideal para poder buscar más detenidamente, pero, ¿es un buen momento? Los expertos lo aclaran.

Los expertos aclaran las dudas

Los expertos consultados por el portal inmobiliario Idealista, aseguran que, a nivel económico, el verano no es la mejor época para comprar una vivienda. Sin embargo, también apuntan puede ser una buena opción para encontrar la casa ideal por el mayor tiempo que se le puede dedicar a la búsqueda.

Muchas inmobiliarias cierran en verano.

Según Lorena Andrea Zenklussen, CEO Comprarcasa España, señala que a nivel económico no es la mejor época, dado que las vacaciones suelen limitar el margen financiero de los compradores. No obstante, explica que «si el factor económico no supone un problema, lo cierto es que los meses de verano pueden ser los mejores para buscar una vivienda«.

«Las jornadas intensivas hacen que los posibles compradores tengan más tiempo, tanto para visitar nuevos pisos como para pensar en una decisión, por lo que este proceso se hace mucho más cómodo», justifica.

Oferta reducida y aumenta el precio

Por su parte, Ernesto Ferrer-Bonsoms, director de Negocio Real Estate de Solvia, explica que durante el verano la oferta se reduce debido a la vivienda vacacional y, como consecuencia, aumenta el precio.

En esta misma línea, Fernando Tisner, City Manager de Madrid de Casava, asegura que en verano «los gastos de los hogares suelen aumentar debido a las actividades de ocio y viajes, lo que puede afectar la capacidad de compra de una vivienda en ese momento». En concreto, asegura que la disponibilidad de viviendas en venta puede verse especialmente afectada en las zonas turísticas más populares. Además, Tisner añade otro factor a tener en cuenta y es que durante la época estival muchas inmobiliarias echan el cierre.