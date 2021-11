Hipotecas al 100%: ¿Qué bancos las dan y cuáles son los requisitos?

Las hipotecas al 100% están pensadas principalmente para aquellos que no tienen mucho dinero ahorrado y quieren comprar una vivienda. Aunque en el pasado (antes de la crisis financiera) eran muy habituales, actualmente la mayoría de bancos solo prestan -como mucho- el 80% del valor de la casa que vamos a comprar.

Es decir, hay que tener ahorrado el 20% restante para, lo que llamamos de manera informal, dar la entrada de la casa. Pero además, entre un 10%-15% más para pagar impuestos y gastos. Entre ellos, gastos de notaría, gestoría, tasación, registro de la propiedad, comisión de apertura u otros impuestos como el IVA, este último solo se paga en las viviendas de obra nueva.

Por ejemplo, para un inmueble de 150.000 euros, el comprador debe contar con 30.000 euros ahorrados para llegar hasta el 100% del valor de la vivienda. Pero si se añaden los gastos de apertura e impuestos, el cliente deberá tener ahorrados otros 15.000 euros más. En total unos 45.000 euros para solicitar un préstamo hipotecario.

Tipos de hipotecas al 100%

Hoy en día, las hipotecas al 100% solo se suelen conceder en dos situaciones: cuando vamos a comprar un piso del banco y si el cliente es joven, menor de 35 años.

Las hipotecas al 100% para comprar pisos de los bancos son las más habituales. Tras la crisis financiera, la banca se quedó con una importante cartera de inmuebles de personas que no podían pagar sus hipotecas o algunas que nunca se vendieron, para deshacer de ellas, no solo bajan sus precios también dan financiación en mejores condiciones que el mercado. Con este propósito, los intereses suelen ser más bajos y los plazos para pagar se extienden más de 30 años.

En cuanto a las hipotecas al 100% para adquirir una vivienda que no es del banco, aunque son menos comunes, existen, sobre todo para jóvenes. En estos casos no se pide una entrada pero si condiciones más exigentes. Por ejemplo, que el plazo para devolver el dinero sea a 20 años y no a 30, o las comisiones son más elevadas.

¿Qué bancos ofrecen hipotecas al 100%?

El Banco Santander concede Hipotecas hasta el 100% para la adquisición de inmuebles adjudicados (pisos del banco) comercializados por Altamira, Casaktua y Aliseda. Asimismo, este año puso en marcha una campaña para menores de 35 años, disponible en un principio para 1.000 clientes y que tras su éxito, el banco no descarta repetir más adelante.

Liberbank (ahora ya Unicaja) también oferta hipotecas al 100% si el cliente se decanta por adquirir una vivienda propiedad del banco. Y EVO Banco se acerca a una hipoteca al 100% si su cliente tiene menos de 35 años.

Mientras que Kutxabank y Abanca ofrecen hasta el 90% de financiación, siempre y cuando el cliente cumpla con todos los requisitos que exige, como pueden ser la domiciliación de nómina y la contratación del seguro de hogar, de vida y la tarjeta del banco.