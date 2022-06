Este es el día en el que Caixabank pagará la pensión extra de verano

Buenas noticias para los pensionistas. La llegada del verano significa recibir la primera paga extra del año de sus pensiones. Al igual que los trabajadores, los pensionistas cobran dos pagas extra al año, en verano y en Navidad. No obstante, no todos los pensionistas cobran las pagas extra por al mismo momento, sino que depende de los bancos y de si la persona tiene la paga prorrateada.

El Gobierno suele ingresar la paga extra y la ordinaria el mismo día a final de cada mes, habitualmente sobre el día 27. Sin embargo, este año las entidades bancarias se están adelantando en ingresar el dinero que la Seguridad Social abona a los jubilados.

Así las cosas, Caixabank ha afirmado a Tododisca que la mensualidad de junio y la paga extra de verano la ingresará el viernes 24 de junio.

No todos cobran la paga extra

No obstante, para aquellos que tengan la paga prorrateada no la cobrarán, ya que reciben su prestación extraordinaria durante el año y no cobran las pagas extra. Esto no significa pierdan el dinero, sino que lo reciben entre las 12 pagas mensuales. Y es que en el momento en el que uno va a recibir una prestación contributiva por jubilación puede decidir cómo quiere recibir los pagos

Dinero | pxhere.com

La paga extra de verano llegará, para la mayoría de los pensionistas españoles, a partir del 24-25 de junio, pero si en tu caso ves que se prolonga, hay que tener en cuenta que hay tiempo para efectuar dicho pago hasta el día 4 de julio.