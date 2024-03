El Gobierno consigue dos meses más para evaluar el cuarto pago de los fondos UE y sacar el subsidio por desempleo

El Gobierno ha conseguido ampliar el plazo de la evaluación de la solicitud del cuarto pago de los fondos europeos en dos meses más, en los que intentará sacar adelante la reforma del subsidio por desempleo, la última vinculada a este desembolso y que el Ejecutivo no consiguió sacar adelante en el Congreso por el voto en contra de Podemos.

El ministro de Economía, Carlos Cuerpo, ha hecho el anuncio en una rueda de prensa conjunta con el comisario de Economía, Paolo Gentiloni, y ha justificado la medida para garantizar la «solidez de la evaluación».

«La Comisión está evaluando los 61 hitos y objetivos vinculados al cuarto pago y estamos en la fase final de la evaluación, donde debido al volumen y especificidades técnicas hemos considerado que es aconsejable disponer de más tiempo», ha asegurado Cuerpo.

La Comisión, tras la solicitud del cuarto pago efectuada por el Gobierno a finales del año pasado, disponía de tres meses, hasta el 20 de marzo, para realizar la evaluación de todos los hitos y objetivos. Ahora, el Ejecutivo comunitario se da dos meses más, hasta el 20 de mayo, pasadas las elecciones catalanas, para decidir si España ha cumplimentado satisfactoriamente con lo planeado. El cuarto pago responde a 61 hitos y objetivos y tiene una cuantía de 10.000 millones de euros.

Además, Cuerpo ha anunciado que la negociación con la Comisión ha incluido también modificaciones técnicas en la Adenda del Plan de Recuperación para el cumplimiento de determinados objetivos. «En paralelo a la evaluación, seguimos avanzando con el cumplimiento de los hitos y objetivos tanto del quinto como del sexto desembolso», ha insistido el ministro.

Cuerpo ha querido evitar las preguntas sobre el impacto de la prórroga presupuestaria, después de que ayer el Gobierno renunciara a presentar unas Cuentas para este año, avanzando que los PGE de 2023 tienen espacio suficiente para que continúen las inversiones asociadas al Plan de Recuperación.

«No supone ningún freno o cortapisa a la ejecución del Plan y ejecución de hitos y objetivos», ha subrayado.

Gentiloni, por su parte, ha valorado el papel de España en la implementación del plan, pero ha dado un pequeño tirón de orejas al Ejecutivo, insistiendo en que es necesario acelerar su implementación y el compromiso de todos los niveles de Gobierno con su ejecución.

En cuanto a la prórroga presupuestaria, el comisario ha asegurado que Bruselas «toma nota» sobre la decisión, aunque no les compete su debate. «Tengo plena confianza por lo que me ha trasladado el ministro Cuerpo, en el sentido de que el programa va a seguir avanzando y también sobre la capacidad del Gobierno para que la implementación de este programa no se va a ver afectada por la decisión a mediados de marzo», ha apuntado.