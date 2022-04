El precio del gas perjudicará la producción de ladrillo y provocará el paro de algunas empresas

El sector de ladrillos y tejas ha experimentado un aumento de costes del 40% al 80% en los últimos meses como consecuencia del encarecimiento de la energía, después de que su producción creciera en 2021 un 15% respecto al periodo anterior a la pandemia. Esto significa que el sector, energéticamente intensivo, se encuentra en los primeros meses de 2022 lastrado únicamente por la subida del coste del gas, que la Asociación de Fabricantes de Ladrillos y Tejas (Hispalyt) estima en un 500% superior, por lo que muchas empresas no serán capaces de mantener su funcionamiento.

Así, Pedro Rognoni, el presidente de Hispalyt, ha señalado en rueda de prensa que con esta situación un porcentaje del negocio se está yendo al mercado internacional, con algunas empresas del sector vendiendo más del 50% para el extranjero, en un mercado que considera ya consolidado. Antes de la guerra de Ucrania y la escalada de precios, concretamente el del gas natural, que es el que más les afecta, el sector del ladrillo ya había recuperado niveles superiores a 2019 en ventas, especialmente en las viviendas que estaban puestas en marcha, ha apuntado el presidente.

Y es que lo que se ralentizó durante los meses de pandemia, por tanto, se recuperó en ese año, según los datos económicos de 2021 presentados por la asociación. La escasez de materias primas, sin embargo, solo les afectó de manera temporal durante la huelga de transportistas y no ha faltado suministro de forma prolongada.

En esa línea, señalan que «hay componentes electrónicos y de repuesto que están sufriendo problemas de abastecimiento, pero no son materias primas». Concretamente este sector, que por un lado se divide en el subsector de azulejos y baldosas y por otro en el de ladrillos y tejas, recuperó en 2021 su crecimiento, con un 27% más de viviendas iniciadas de obra nueva y un 6% más de viviendas terminadas, una tendencia que el presidente de Hispalyt considera «ascendente», aunque «se ha ralentizado respecto a años anteriores».

Preguntado por las últimas declaraciones que Ucrania ha emitido sobre Porcelanosa, Rognoni ha afirmado que, aunque Porcelanosa no forma parte de Hispalyt, son afines y en el sector del ladrillo «Rusia no es un mercado habitual». Por otra parte, el estudio de mercado que la asociación presenta cada año ha mostrado también datos de rehabilitación energética en las fachadas, a los que se ha referido la secretaria general, Elena Santiago, para destacar que 2022 será un año crucial para el sector de la construcción por la llegada de los fondos europeos Next Generation, «dotados de 3.000 millones de euros para la rehabilitación de entornos residenciales».