El sector aéreo retrasa la recuperación al verano: “Es difícil pensar en Semana Santa”

Este bucle de oleadas de coronavirus en el que España se ha sumergido hace difícil prever la recuperación del sector aéreo de cara a la Semana Santa. Esta era la estimación que hizo Javier Gándara, director general en España de la compañía Easyjet y presidente de la Asociación de Líneas Aéreas (ALA), pero la tercera ola, las mutaciones de la covid y las continuas restricciones complican la situación del sector más golpeado por la pandemia.

“Ahora no parece que en dos meses la cosa vaya a cambiar, pero a partir de mayo o junio, en verano, esperamos que esa recuperación que, aunque lenta, sea constante”, ha asegurado Gándara en una entrevista con El Mundo. Por el momento, según los últimos datos de diciembre, el 82% de los empleados del sector permanecían en ERTE.

La forma de operar de las compañías aéreas es programando vuelos de un mes para otro, pero trabajar con antelación, dadas las circunstancias, es prácticamente imposible. “Vamos modificando sobre la marcha, así es difícil hacer predicciones”, ha apuntado el presidente de ALA.

Segú ha explicado Gándala, en un escenario optimista, Eurocontrol veía un escenario de vacunación más rápido, pero ahora las estimaciones han cambiado y cree que en 2021 vuelen en Europa el 50% de los vuelos que se operaban antes de la pandemia. “Primero se recuperará el tráfico doméstico y el de largo radio será más lento”, ha afirmado.

Las compañías apuestan por test rápidos y menos cuarentenas

Vista de un aeropuerto en Estados Unidos, el país que ha detectado la presencia temprana de la cepa británica de Covid-19 EFE/Etienne Laurent

Las exigencias a los viajeros es lo que hace que muchos decidan quedarse en sus casas. Por ello, para Gándala lo ideal sería que se estableciera un sistema de test obligatorios de ida y vuelta “que sean asequibles y rápidos y que se hagan de forma armonizada”.

“Que se quiten restricciones, porque no tiene sentido pedir un test y obligar a hacer una cuarentena”, ha reivindicado”. Y ha agregado: “Si esto se complementa con vacunas se conseguirá que la gente vuelva a viajar, con riesgo cero no, porque eso no existe, pero se mitigará”.

Sobre los precios, el director general en España de la compañía Easyjet ha explicado que las empresas aéreas han estimulado la poca demanda que había bajado precios. “Y eso va a continuar -ha asegurado- ahora se está intentando animar a la gente a reservar en verano, si se dan las condiciones, pero a medio-largo plazo creemos que volar será igual de barato que era antes”.

Gándola, sobre las ayudas: “Lo ideal habría sido un esquema paneuropeo de ayudas”

Un viajero a su llegada al aeropuerto de El Prat de Barcelona el 23 de noviembre de 2020, el primer día en que los turistas estaban obligados a presentar una prueba PCR negativa de coronavirus para entrar a España | EFE/AG

En Europa, cada país ha establecido sus esquemas a la hora de auxiliar al sector aéreo, y en la mayoría de ellos este proceso se ha basado en créditos. Pero, Gándola ha advertido que estas ayudas venían con restricciones. “Con ese dinero no puedes comprar una compañía aérea, por ejemplo”, ha indicado.

“Si no se garantiza la supervivencia de las compañías será difícil que se recupere el turismo”

“Por eso -ha continuado-lo fundamental es que hemos garantizado la supervivencia de las aerolíneas sin distorsionar el entorno competitivo”. “Si no se garantiza la supervivencia de las compañías será difícil que se recupere el turismo: en España el 85%% de los turistas llega por vía aérea”, ha alertado.

Además, para el director general de ALA harían falta ayudas directas. “Ayudas que pueden ser para los viajeros, bonos para reactivar la demanda como en Italia, y que la gente tenga dinero para gastar en viajes, ayudas para compensar a Aena para que rebaje las tasas aeroportuarias…”, ha concluido.