Encalla la reunión para subir el SMI: Yolanda Díaz se reúne con los jefes de UGT y CCOO

La reunión de este martes entre los equipos negociadores del Ministerio de Trabajo y de los dos sindicatos mayoritarios, UGT y CCOO, para acordar la nueva subida del Salario Mínimo Interprofesional (SMI) para 2023 ha finalizado sin acuerdo tras más de dos horas y se ha iniciado una nueva reunión entre la vicepresidenta segunda, Yolanda Díaz, y los líderes sindicales, Pepe Álvarez y Unai Sordo.

El objetivo del encuentro es tratar de desbloquear la situación después de que el secretario de Estado de Empleo, Joaquín Pérez Rey, hubiera confirmado esta mañana la voluntad del ministerio de finalizar este martes las negociaciones, en línea con lo expresado por los sindicatos.

En concreto, Álvarez afirmó en una entrevista en RNE que la reunión de hoy no es «excesivamente necesaria» y que la subida se podría aprobar de manera «inmediata» porque «la ley no prevé que haya negociación, lo que prevé es que haya consultas (…) nosotros en lo que estamos es en que el Gobierno, de manera inmediata, apruebe la subida del SMI». Pérez Rey también afirmó que confía en que «hoy las organizaciones sindicales y el Gobierno, y no sé si también de manera remota la patronal, puedan alcanzar un acuerdo decisivo».

Leer más: Calviño recela de la subida del SMI y pide un pacto de rentas

UGT y CCOO reclaman una subida de hasta 1.100 euros del SMI, mientras que Díaz ha abogado por la cifra alta del informe del comité de expertos, que planteó un alza para 2023 de entre el 4,6% (1.042 euros) y el 8,2 % (1.082 euros). La CEOE no ha acudido a la reunión alegando que el ministerio no respondió a su propuesta escrita de diciembre de subir el SMI a 1.040 euros con diversas condiciones.

La primera de ellas, establecer un régimen de deducciones aplicables al sector agrario, consistente en una reducción del 20% sobre la cuota empresarial por contingencias comunes, el cual se sumaría a los incentivos ya vigentes. Y, la segunda, modificar la normativa de revisión de precios en los procesos de contratación derivados de la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de contratos del sector público, para repercutir el incremento del SMI en los contratos en ejecución.

Pérez Rey ha tachado de «irresponsabilidad» la ausencia de la patronal en las negociaciones presenciales. «No se puede tener una patronal ausente, que no venga a escuchar lo que el Gobierno tiene que decir», ha afirmado, y ha instado a la CEOE a volver a la mesa de diálogo: «Nos apena y queremos que reflexione». La CEOE, por su parte, ha reprochado que el Gobierno «solo quiere la foto» por no informar a los negociadores previamente de la cifra que el Gobierno propone para subir el SMI.