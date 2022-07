Estos son los errores más comunes al pedir una hipoteca: evítalos con estos trucos

A la hora de comprar una vivienda es importante buscar el producto más adecuado a las necesidades que permita el coste más bajo y cumplir con todas las obligaciones de pago. Dada la complejidad de las condiciones del préstamo y su largo plazo, se suelen cometer una serie de errores que conviene evitar, te detallamos los más comunes y las recomendaciones para evitarlos.

Es recomendable calcular un presupuesto realista teniendo en cuenta que el pago de la hipoteca no supere el 30% de los ingresos. Haz un presupuesto realista para saber qué casa te puedes permitir pensando en el presente y en el futuro. Por ejemplo, si tenemos un salario de 2.000 euros, la cuota mensual de nuestra hipoteca no debería ser superior a los 600 euros (suponiendo que no tengamos otros préstamos o deudas a las que también debamos hacer frente).

Leer más: Estas son las mejores hipotecas fijas tras la subida de tipos del BCE

Otra de las cuestiones a tener en cuenta es contar con ahorros suficientes. Hay que tener presente que, actualmente, la mayoría de los bancos conceden hipotecas por el 80% del precio de la casa, por lo que es necesario contar con el 20% restante. Esto se conoce como «la entrada» y es una cantidad de dinero que tenemos que tener ahorrada previamente. Además, a este importe se suma que la compra de una casa tiene unos gastos e impuestos asociados, que suelen representar el 10% del precio de la vivienda. Por tanto, lo más habitual es que necesites disponer del 30% del precio de la vivienda en forma de ahorros para poder realizar la operación de compra y solicitar la hipoteca.

Por otra parte, es necesario analizar detenidamente todas las comisiones, leer detenidamente el contrato y las condiciones de la hipoteca, sobre todo las comisiones que el banco cobrará por realizar determinados servicios o gestiones. Y, también, es recomendable analizar varias ofertas, no escoger la primera que nos ofrezcan. Lo más adecuado sería consultar ofertas de varias entidades, no solo las del banco habitual, para lo cual se puede ir tanto de sucursal en sucursal como consultar los productos hipotecarios en sus webs. Existen comparadores de hipotecas online, que pueden servir como una herramienta orientativa.