Escrivá avanza la creación de 100.000 puestos de trabajo en octubre

El ministro de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, José Luis Escrivá, descarta que el mercado laboral haya perdido «dinamismo» y que asegura que no se está produciendo una moderación en la creación de puestos de trabajo. De hecho, Escrivá ha avanzado este miércoles que en octubre se crearán unos 100.000 puestos de trabajo, 15.000 si se observa la cifra en términos desestacionalizados.

Con estos datos, el ministro considera que el mercado laboral todavía no está mostrando síntomas de enfriamiento, pese a la incertidumbre internacional. Con todo, no ha descartado que esto se produzca en los próximos meses. No obstante, los datos son ligeramente peores que los registrados en octubre de 2019, el año previo a la pandemia. Entonces, se crearon 113.000 puestos de trabajo.

«Se confirma que en un entorno incierto, la resiliencia del mercado de trabajo español es extraordinaria», ha destacado el ministro. Escrivá ha subrayado el auge de la contratación indefinida que sigue creciendo y ha señalado que 7 de cada 10 jóvenes tiene un contrato indefinido. La cifra antes de la pandemia era de 4 de cada 10.

Estos datos han permitido que la duración media de los contratos haya crecido un 20%. Sin embargo, también se ha disparado el uso de los contratos fijos discontinuos, en los que se producen periodos de inactividad.

«Que siga creciendo el empleo, aunque sea poco, ya de por si tiene que ser una valoración positiva», ha insistido el ministro. «No vemos ningún elemento que ponga de manifiesto ninguna desaceleración del ritmo de empleo desde que empezó el año», ha subrayado.

En términos más generales, el ministro ha destacado que en lo que va de año se han creado 400.000 puestos de trabajo y que los ingresos por cotizaciones sociales a la Seguridad Social están en cifras récord y ya representan un 11% del producto interior bruto (PIB).

Sector educativo

El ministro se ha detenido en el sector educativo para explicar que se ha producido un «desplazamiento entre septiembre y octubre» de las contrataciones para Educación. Así, en octubre el número de nuevos afiliados estaría por debajo del patrón histórico. En este sentido, Escrivá ha destacado el buen comportamiento de la afiliación pese a este fenómeno.

En septiembre, se crearon 61.212 puestos de trabajo en Educación y el ministerio defiende que ahí se adelantaron contrataciones que normalmente se producen en octubre. Esto, junto con el incremento de contratos indefinidos, explicaría que este mes esté por debajo de las cifras habituales en el sector.