Este es el mínimo (y máximo) de pensión que podrás cobrar en 2025

La pensión se trata de una prestación económicas que se otorgan a las personas que cumplen ciertos requisitos, con el fin de proporcionarles un ingreso regular para asegurar su bienestar económico. Estas pensiones son gestionadas por la Seguridad Social, un sistema que busca garantizar un nivel de vida digno a personas que, por diversas circunstancias, no pueden generar ingresos por sí mismas.

Existen diferentes tipos de pensiones, cada una diseñada para atender distintas necesidades y situaciones: jubilación, viudedad, orfandad o incapacidad permanente, entre otras.

Cada prestación cuenta con una cuantía diferente para garantizar la seguridad económica y el bienestar de los ciudadanos cuando no pueden participar activamente en el mercado laboral, ya sea por razones de edad, enfermedad o muerte de un sostén familiar.

Pensión máxima y mínima en España

Para cobrar alguna de las pensiones mencionadas anteriormente, es necesario cumplir una serie de requisitos. En el caso de la pensión por jubilación, si no se alcanzan los 15 años cotizados, se recibirá la no contributiva, que tiene una cuantía más baja, de aproximadamente 517 euros. No obstante, esta no es la pensión más baja.

Las pensiones más altas son la de jubilación

La mínima de la Seguridad Social es la de orfandad, que ofrece a cada solicitante un total de 239,50 € al mes. Si el beneficiario es menor de 18 años o tiene una discapacidad superior al 65%, la cantidad se incrementa a 470,90 € mensuales, es decir, 6.592,60 € al año.

En el otro lado de la moneda encontramos la más alta, que es ni más ni menos que la máxima que un jubilado puede cobrar. Con la subida que habrá en 2025 el importe máximo será de 3.276,65 euros al mes, lo que equivale a 45.872 euros al año, distribuidos en 14 pagas.

Cuantías pensiones en 2025