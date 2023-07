Esta es la fecha que cobrarás tu baja laboral en 2023

Cuando un trabajador sufre una enfermedad o un accidente, tiene derecho a cobrar la incapacidad laboral, una ayuda que se conoce popularmente con el nombre de baja laboral. Se trata de una prestación que tiene como objetivo cubrir la pérdida de ingresos derivada de esta situación y que se cobra de forma diaria.

Leer más: Así puedes tramitar la baja laboral por ansiedad

Puede cobrar la cuantía cualquiera de los trabajadores de los regímenes de la Seguridad Social, así como los trabajadores del régimen especial de trabajadores autónomos (RETA) incluidos en el sistema especial de trabajadores agrarios que hayan optado por incluir esta prestación.

Requisitos

Las condiciones para cobrar la ayuda varían según si se solicita la baja por una enfermedad común o un accidente. En el primer caso, es imprescindible estar afiliado a alguno de los regímenes y haber cotizado a lo largo de 180 días en los cinco años anteriores.

La cotización exigida para quienes piden la baja por enfermedad es de 180 días

No obstante, las personas que solicitan la baja laboral debido a un accidente, esté relacionado o no con el trabajo, no se encuentran en la obligación de haber cotizado previamente.

Cuantía y duración

De la misma manera, el importe a percibir también difiere según el motivo de solicitud. Quienes la piden la baja por una enfermedad común cobran el 60% de la base reguladora desde el cuarto día de la baja hasta el día 20 y el 75% a partir de entonces.

La cuantía varía según si se solicita la baja por enfermedad o por accidente. Foto: Freepik.

Por su parte, los trabajadores que piden la baja laboral a causa de un accidente perciben el 75% de la base reguladora desde el día siguiente a la formalización del trámite.

La duración máxima del subsidio es de 365 días, si bien se puede prorrogar por otros 180 si durante ese periodo se prevé su curación, tal y como destaca la Seguridad Social en su página web.

Cuando se cobra la baja laboral

La fecha de pago de la prestación económica viene regulada por la Ley General de la Seguridad Social, donde se concreta que el ingreso de la ayuda tiene lugar el último día hábil de cada mes. En el caso de que caiga en festivo, los beneficiarios cobran la prestación el siguiente día hábil.

Leer más: Esto es lo que cobrarás de paga extra si estás de baja laboral

En cualquier caso, conviene tener en cuenta que la fecha en la que finalmente se acabará cobrando la baja dependerá de cada entidad financiera, por lo que los beneficiarios podría acabar cobrando la ayuda algunos días más tarde, a principios del mes siguiente.