Fedeca sostiene que la propuesta de Sanidad para acabar con Muface no es factible ni razonable

Fedeca asegura que la propuesta del Ministerio de Sanidad de acabar con Muface a través de la incorporación de los trabajadores públicos mutualistas al sistema sanitario público «no es viable» en términos económicos.

En un comunicado, desde la federación de asociaciones profesionales y sindicatos de funcionarios públicos aseguran que el informe presentado por el Ministerio encabezado por Mónica García no tiene en cuenta que el coste per cápita de Muface es inferior al del Sistema Nacional de Salud, por lo que el plan no sería factible, además de «no ser razonable».

Por ello, desde Fedeca han rechazado la propuesta de Sanidad y han acusado al Gobierno de querer extinguir Muface para «quitarse un problema de encima y entregárselo multiplicado a las Comunidades Autónomas», ya que son estas las competentes en materia sanitaria y son las que tendrían que lidiar con la «avalancha» de beneficiarios, «sin margen y sin los recursos necesarios».

«Este plan se suma a la lista de ocurrencias que sobre este asunto se han publicado en los últimos días, añadiendo incertidumbre y desconcierto sobre una cuestión tan relevante y delicada como es la asistencia sanitaria», ha criticado.

De igual manera, la federación ha insistido en que este plan no solo afectaría a empleados públicos, sino también al conjunto de la ciudadanía porque aumentaría la presión en la asistencia sanitaria, y también impactaría en los empleados públicos destinados en el exterior y en sus familias.

Por todo lo anterior, desde Fedeca han instado al Ministerio de Transformación Digital y Función Pública y al de Sanidad a utilizar los nueve meses que proponen de prórroga del concierto actual para negociar una oferta económica «razonable y superior» con las aseguradoras a la inicialmente planteada para garantizar la continuidad del modelo.