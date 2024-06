Garamendi (CEOE) critica las «prisas» de Yolanda Díaz para recortar la jornada laboral

El presidente de la CEOE, Antonio Garamendi, ha criticado las «prisas» del Gobierno por sacar adelante el recorte legal de la jornada laboral de 40 a 37,5 horas semanales y ha reprobado que no se esté produciendo una verdadera negociación -lo ha tachado de «monólogo social»-, ya que el Gobierno ya ha dicho cuál será el objetivo final sin abrirse a discutirlo con las partes.

«Llamar negociación a una cosa que no lo es, sinceramente, es sorprendente. ¿Cuáles son las líneas rojas? Que el Gobierno no me diga el final», ha respondido durante una intervención en el curso de verano que organiza anualmente la Asociación de Periodistas de Información Económica (APIE) en Santander.

El Ministerio de Trabajo anunció ayer que aceleraba las conversaciones para recortar la jornada después de que la negociación paralela entre sindicatos y patronal no llegara a buen puerto.

«Nunca se ha hablado de la semana, se habla por años. Creo que eso demuestra que estamos ante un planteamiento ideológico y no real y tiene poco que ver un sector con otro», ha dicho.

Garamendi ha reconocido que el Gobierno puede ejecutar ese cambio sin el concurso de la patronal, pero ha puesto en duda que vaya a conseguir el apoyo de todos sus socios. «No le puedo negar la voluntad de cambiar las normas si el Parlamento se lo aprueba», ha aseverado, advirtiendo del efecto que va a tener sobre las pymes un potencial recorte.

Sobre otro de los temas económicos encima de la mesa, la opa hostil del BBVA al Banco Sabadell, Garamendi ha rechazado pronunciarse ya que ambas entidades son socias de la CEOE.