Garamendi critica a Escrivá por los ERTE: “Está muy poco en la realidad”

Las desavenencias y el rechazo de la patronal el martes a la propuesta de exoneraciones para la prórroga de los expedientes de regulación temporal de empleo (ERTE) del Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones se suceden pese a la proximidad a la aprobación de la extensión en un Consejo de Ministros extraordinario este jueves por la tarde.

El presidente de CEOE, Antonio Garamendi, ha cargado este miércoles contra el ministro José Luis Escrivá por parecer estar “en un laboratorio” con su propuesta para la prórroga de los ERTE y “muy poco en la realidad” al estar “empeñado en una fórmula que es mucho más cara para el Estado” consistente en incentivar a las empresas por los trabajadores reincorporados a la actividad y reducir las exoneraciones respecto a los que permanezcan bajo un ERTE.

Leer más: El Gobierno prorrogará los ERTE en un Consejo extraordinario el jueves

Garamendi ha contrapuesto al ministerio de José Luis Escrivá con el de Trabajo liderado por Yolanda Díaz al considerar que el segundo “tiene más sensibilidad”, mientras que el de Seguridad Social “parece que está en un laboratorio”, según ha dicho en una entrevista en RNE, recogida por Economía Digital.

“Escrivá está empeñado en dar dinero al que menos lo necesita”

Y es que, según Garamendi, la fórmula planteada por el Ministerio “cuesta el doble y es mucho más onerosa” de lo que la patronal pide, puesto que Escrivá propone “dar dinero a los que van a empezar a trabajar”, algo que a su juicio no tiene mucho sentido porque si se recupera la actividad significa que hay demanda.

“Un hotel abre sus puertas porque la gente va, no porque el Ministerio te vaya a regalar 100 euros”, ha enfatizado Garamendi, quien ha criticado que sin embargo se quiera “olvidar” de la gente que permanece con sus negocios cerrados, como puede ser el caso de los trabajadores de fuegos artificiales.

En este punto, ha insistido en que Escrivá “lleva un año y medio sin dar datos” y le ha retado a que los proporcione, puesto que considera que su fórmula es “mucho más cara para el Estado” que de lo que plantean patronal y sindicatos. En este sentido, ha querido dejar claro que los empresarios no piden más dinero, sino que las bonificaciones se modulen para proteger más a los negocios que siguen cerrados.

Leer más: CEOE rechaza la última oferta de Escrivá para prorrogar los ERTE

Así, CEOE pide que se mantengan las exoneraciones en los ERTE en aquellas empresas que “realmente” lo necesiten, como las de autobuses ante la falta de turistas, a diferencia del ministro que “se ha empeñado en dar dinero al que menos lo necesita”.

“Es tan fácil como cambiar en estos porcentajes un 5%, un 6% o un 10% de uno al otro, pero es más un motivo personal de que mi fórmula vale o de que en mi laboratorio se hacen bien las cosas de lo que realmente es la vida real y lo que está pasando. Lo digo de verdad, a mí no me entra en la cabeza y no hay que sentarse horas a negociar para esto”, ha enfatizado.

El líder de la patronal ha recordado que las exoneraciones de los ERTE “no son ayudas, sino compensaciones”, puesto que el cierre de negocios o las limitaciones de horarios y aforo son como consecuencia de decisiones administrativas.

En la misma línea, el presidente de Cepyme, Gerardo Cuerva, ha criticado que Escrivá está “cerrado en banda” con su postura de cambiar las exoneraciones, algo que no ve “elegante”. Ha defendido que hay que “intentar consensuar y prorrogar y dejarlo en las mismas condiciones. “No podemos estar a cuatro o 5 días de que expiren los ERTE y sin saber qué hacer”, ha dicho.

Escrivá: “El Gobierno está siendo extremadamente generoso”

Por su parte, el ministro Escrivá ha asegurado que el Gobierno está siendo “extraordinariamente generoso” con las exoneraciones que ha propuesto en la negociación al proponer exenciones para los trabajadores que se queden en ERTE de hasta el 60%, frente al 35% de mayo y junio de 2020.

El ministro mantiene que el esquema propuesto es “más favorable” que el que se implementó el pasado verano, que sí recibió el apoyo de CEOE, y ha recordado que quedan alrededor de 400.000 trabajadores en ERTE, por lo que ve los incentivos a la reinserción “fundamentales”, especialmente en un contexto de “clara recuperación”, con datos de reservas turísticas “muy favorables” y la recuperación de la afiliación a niveles previos a la pandemia.

En este sentido, ha insistido en declaraciones a Onda Cero, en que la coyuntura actual es distinta a la de los últimos meses y se asemeja a la del pasado verano, por lo que ha defendido su esquema de exoneraciones que es incluso “más favorable” que el de hace un año.

Se enroca en su postura: “El fin no es el acuerdo”

Además, considera que de “forma natural e inevitable” hay “cierta coalición” entre empresas y trabajadores para tratar de maximizar las ayudas. Sin embargo, “quienes tienen la restricción presupuestaria somos nosotros, no ellos, y hay límites donde no se puede llegar”, ha remarcado.

De cualquier forma, Escrivá ha asegurado que el Ejecutivo está llevando a cabo un “esfuerzo de aproximación” con los agentes sociales, pero ha sostenido que la postura del Gobierno “es la que es” y “el acuerdo no es el fin, sino diseñar las políticas adecuada y si se consigue con el mayor acuerdo, mejor”.

El titular de Inclusión ha aprovechado para resaltar que en esta negociación no se ha situado sobre la mesa la cláusula de despido que en las cuatro negociaciones previas fue un tema de fricción ante la petición de su eliminación por CEOE, que ahora reivindica la prórroga del esquema actual de exoneraciones.

Pese a la creación de empleo en sectores como la hostelería, ha indicado que la salida de los trabajadores de ERTE avanza a un ritmo “mucho más lento” del que se genera empleo, por lo que “hay que tener cuidado de que esto no se nos enquiste”. “Esto nos convence de que hay que seguir impulsando la reactivación de trabajadores en ERTE”, ha apuntado.

Garamendi critica que Escrivá mezcle ERTE y pensiones

En cuanto a la reforma de las pensiones, Garamendi ha criticado que el ministro “se equivoca en muchas cosas”, como en intentar “mezclar” los ERTE con las pensiones, algo que ha asegurado que en CEOE llevan “en paralelo” porque “no tienen nada que ver, son diferentes”.

A su juicio, las pensiones conlleva aspectos “muchísimo más complicados”, como se evidencia en que el Pacto de Toledo tardó años en alcanzar un acuerdo, si bien ha apuntado que por el momento se avanza en la parte normativa, lo que lleva “sus plazos”. “Desligamos totalmente una situación de la otra”, ha dicho Garamendi, separando también la negociación sobre el nuevo sistema de cotización por ingresos reales de los autónomos y abogando por lograr acuerdos “poco a poco”.

Escrivá: “Hay acuerdo cerrado y se negocia el texto normativo”

El ministro también ha desligado la reforma de pensiones de la negociación para extender los ERTE al ser dos procesos “independientes y distintos”. De hecho, ha aseverado que el acuerdo programático sobre la reforma de pensiones está “extraordinariamente avanzado” y cerrado con los agentes sociales, de forma que ahora lo que se está haciendo en la negociación es discutir el texto normativo.

Así las cosas, ha augurado que antes del verano se cerrará el acuerdo social y se iniciará el trámite para llevar la reforma al Congreso porque es un compromiso recogido en el Plan de Recuperación remitido a Bruselas hacer esta reforma antes de finalizar el año. También ha descartado que la reforma de pensiones esté provocando un aumento de las jubilaciones anticipadas, y ha apuntado que los ambos serán graduales.

Sobre el posible gasto de la reforma, ha admitido que si se toma como punto de partida la reforma de 2013, que estabilizaba el gasto, sí que supondrá un mayor coste. La revalorización de las pensiones con el IPC supondrá unos 3,5 puntos del PIB en 2050, por lo que cree que “lo más eficaz” es alinear la edad efectiva de jubilación con la edad legal.

Por último, respecto al sistema de cotización de autónomos por ingresos reales contemplado en la reforma de pensiones, Escrivá ha dicho que hay acuerdo en que debe hacerse por tramos y de manera gradual, y que lo que se está discutiendo es el número de tramos, la cotización mínima y máxima del proceso y el ritmo de implantación.