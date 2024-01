Incertidumbre en la financiación del Tesoro: sin responsable tras la salida de Cuerpo y con la incógnita de los decretos

El Tesoro Público presenta este martes la Estrategia de Financiación de cara a 2024 que llega con una importante ausencia: la del ministro de Economía, Carlos Cuerpo, hasta finales de 2023 secretario general del Tesoro y sin que el Gobierno haya tenido tiempo de buscarle un reemplazo. Además, la estrategia de cara a este año tendrá que asumir un potencial retraso en la llegada de los 25.600 millones de euros de fondos Next Generation EU que deberían reclamarse en este ejercicio, con los 10.000 millones ya pedidos a la espera de la convalidación en el Congreso de los decretos con sus reformas.

El que fuera ‘número tres’ de la exvicepresidenta Nadia Calviño recibió la cartera el 29 de diciembre, a tiempo para permitir que la exministra ocupara la presidencia del Banco Europeo de Inversiones (BEI). Este plazo tan apurado ha impedido que la celebración de un Consejo de Ministros ordinario nombre a un sustituto para Cuerpo al frente del Tesoro, que en la actualidad tiene a Álvaro López Barceló como Director General del Tesoro y Política Financiera, el ‘número dos’.

La estrategia diseñada por Cuerpo para 2023 contemplaba una emisión neta de 70.000 millones de euros de deuda pública para cubrir la financiación del Estado, aunque finalmente el montante se redujo en 5.000 millones, ante el dinamismo y el crecimiento de la economía, así como la prudencia en las estimaciones, según explicó entonces el Ministerio de Asuntos Económicos.

Deuda suficiente para adelantar 26.000 millones

La duda está ahora en cuál será la cifra prevista para el año que viene, con el Ejecutivo previendo una reducción del déficit al 3%, debido a la reentrada en vigor de las reglas fiscales, así como el coste de esta financiación, con unos tipos de interés aún elevados pero que, descuenta el mercado, bajarán a finales de año.

Encima de la mesa está también la incógnita sobre la recepción de los fondos europeos. La buena marcha en los desembolsos por parte de la Comisión Europea echó el freno con el adelanto electoral de las generales al 23-J, con varias reformas en marcha para pedir el cuarto pago -por valor de 10.000 millones- que decayeron al disolverse las Cortes.

Ahora gran parte de ese paquete de medidas está incluido en dos Reales decretos-ley que podrían decaer este miércoles si no reciben el apoyo de los socios. Por un lado, un decreto ómnibus con reformas en el ámbito de la Justicia que no convence a Junts. Por otro, la reforma del subsidio por desempleo, la última pelea entre Calviño y la vicepresidenta Yolanda Díaz, que no gusta a los cinco diputados de Podemos, ahora en el Grupo Mixto.

El Ejecutivo cursó la solicitud del cuarto pago pero falta que la Comisión Europea valide que se han cumplido los hitos y objetivos asociados al desembolso. Y si los decretos no reciben el visto bueno del Congreso, las reformas dejan de existir, lo que retrasaría la recepción de los 10.000 millones de euros por parte del Tesoro Público. Según el nuevo calendario de la Adenda del Plan de Recuperación, este año el Ejecutivo debería solicitar 25.600 millones de euros más, pero la Estrategia del pasado año contemplaba la recepción de 17.000 millones, que finalmente no se ha producido.

«Los Presupuestos Generales del Estado contemplan la recepción de dos desembolsos del Mecanismo de Recuperación por valor de 17.000 millones de euros, mientras que los gastos asociados al Plan de Recuperación se cifran en 28.692 millones de euros. Esto implica que el programa de financiación del Tesoro tendrá que ser lo suficientemente flexible para financiar las necesidades adicionales, hasta la recepción de fondos futuros», incide el folleto de la estrategia.

El retraso en la recepción de los fondos ha provocado que España ya esté adelantando el dinero para las inversiones. En concreto, unos 300 millones de euros. De acuerdo con los flujos de caja del Tesoro, los pagos que el Tesoro ha efectuado correspondientes al Plan de Recuperación equivalen a 37.330 millones de euros, en tanto que el montante recibido son 37.037 millones, ambas cifras a cierre de noviembre del año pasado.