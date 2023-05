La clave para cobrar un 20% extra en la jubilación

La edad de jubilación actual es a los 66 años y 4 meses debido al incremento anual desde 2013 debido a la reforma introducida por la ley de modernización del sistema de la Seguridad Social, aprobada en 2011, que estableció un incremento paulatino de la edad de jubilación hasta 2027, cuando la edad de jubilación llegará a los 67 años.

No obstante, hay muchos trabajadores que, una vez alcanzada la edad legal de jubilación, no quieren abandonar el mercado laboral y deciden acogerse a la jubilación demorada. No obstante, para ello, es imprescindible cumplir con unos requisitos que contaremos más adelante.

Mejoras en la jubilación demorada

Recientemente, el Gobierno ha mejorado los inventivos para las jubilaciones demoradas. En concreto, tal y como explicó el ministro José Luis Escrivá, estas son las principales:

Añadimos a las modalidades ya existentes (pago único y aumento de pensión) una fórmula mixta: pago + aumento

Más flexibilidad para un retiro tardío que beneficia al pensionista, al sistema y a la participación laboral de los mayores

Además, las personas que decidan prolongar su vida laboral y posponer la jubilación obtienen un complemento económico cuando comienzan a percibir la prestación económica. Estos podrán cobrar un 20% más de la pensión si la demoran gracias a los incentivos impulsados por el Gobierno.

Hasta ahora, estos solo podían solicitar un porcentaje adicional del 4% por cada año completo cotizado después de cumplir la edad ordinaria. Ahora, tanto los trabajadores asalariados como los trabajadores por cuenta ajena podrán acogerse a una fórmula mixta en función del número de años de demora. El funcionamiento es el siguiente:

La primera consiste en retrasar la jubilación de entre 2 y 10 años . Aquí se produce un incremento de la pensión del 2% por cada año de demora, más un pago único equivalente a la mitad del que recibiría si se optase por la fórmula de pago único. Si se hace la suma de años y porcentaje, es en esta opción cuando los trabajadores podrán cobrar un 20% más de pensión .

. Aquí se produce un incremento de la pensión del por cada año de demora, más un pago único equivalente a la mitad del que recibiría si se optase por la fórmula de pago único. Si se hace la suma de años y porcentaje, . La segunda consiste en retrasar la jubilación en 11 años o más. En esta opción, al pago único aplicado a 5 años de demora se le suma un incremento del 2% de la pensión por cada año de retraso.

La fórmula mixta funciona según el número de años de demora:



La jubilación demorada es incompatible con otras modalidades como la jubilación activa, la flexible, la parcial y la anticipada. Asimismo, si ya cobras la pensión máxima, no hay posibilidades de aumentarla con complementos por jubilación demorada.

Requisitos para acceder a una jubilación demorada

Como hemos anticipado, para retrasar la edad del retiro laboral y acceder a una jubilación demorada, hay que cumplir con un seguido de requisitos.

Para solicitarla, es necesario haber cotizado durante un periodo mínimo de 15 años a la Seguridad Social. Asimismo, es indispensable tener una edad inferior a los 70 años de edad y haber cumplido la edad legal de jubilación vigente en el año.