La bandeja de cama de Ikea para que te traigan un desayuno 5 estrellas todas las mañanas

¿Hay algo más placentero que poder desayunar en la cama? La respuesta probablemente es sí, porque hay cientos de opciones, pero de lo que no hay duda es que desayunar en la cama, es una de ellas. A algunos les puede parecer incluso incómodo… Excepto si estás bien preparado para ello.

La forma de servir el desayuno en la cama es en una bandeja, pero no todas son iguales. Y puede parecer una tontería en cierto modo, pero elegir una buena bandeja nos proporcionará comodidad a la hora de desayunar o comer sentados… Así que nos vamos hasta el catálogo de Ikea para encontrar la bandeja perfecta para llevar el desayuno a la cama o comer sentados en el sofá.

Y la hemos encontrado. Es Resgods, una bandeja de cama fabricada en madera de bambú, muy bonita y vistosa. Esta bandeja garantiza una buena estabilidad a los vasos, platos y cubiertos, para que puedas leer o ver la TV mientras desayunas, dice Ikea. Toda ella, incluso las patas, están hechas de bambú, con un color madera anaranjado muy bonito.

Es tan buena que en la web de Ikea podemos leer opiniones como la siguiente de María: «Es estupenda, no se resbalan los vasos ni los platos en su superficie«, o la de L.A.: «Hace mucho que me la quería comprar y la verdad por el momento estoy encantada. Las patas no se bajan solas así que le da más estabilidad. No se menea y es robusta». Este tipo de bandejas, al estar hechas en bambú tienen un precio no precisamente accesible. Pero esta sí: la Resgods se puede adquirir en Ikea por un reducido precio de 19 euros, con posibilidad de envío a domicilio.

