La hostelería reclama al Gobierno ampliar el plazo de ayudas hasta junio

Ante el anuncio conocido la semana pasada sobre la devolución de 2.500 millones de euros por parte de las comunidades autónomas al Estado, el sector de la hostelería ha manifestado este viernes su preocupación y ha reclamado al Gobierno ampliar el plazo de las ayudas a bares, restaurantes y autónomos hasta el mes de junio del próximo año 2020.

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, aprobó el pasado marzo un paquete de ayudas de 11.000 millones de euros destinados fundamentalmente a las pequeñas y medianas empresas, y los trabajadores autónomos. De esta partida, 7.000 son ayudas directas a la hostelería así como al turismo y al comercio, 5.000 para el territorio peninsular y algo más de 2.000 entre las islas.

Sin embargo, el presidente de Hosteleros de España, José Luis Yzuel ha tildado de “fracaso” esta línea de ayudas, de las cuales solo se han concedido el 64% de los fondos. De hecho, el presidente Unión de Profesionales y Trabajadores Autónomos (UPTA), Eduardo Abad, achacó que ni el Ministerio de Asuntos Económicos ni las CCAA habían “acertado en el diseño de las ayudas”.

Por su parte, el Gobierno decidió ampliar hasta final de año la concesión de las ayudas al sector de la hostelería y la semana pasada comunicó que las comunidades autónomas tenían hasta el 30 de junio de 2022 para realizar el reintegro de los fondos no ejecutados de la Línea Covid de ayudas directas a autónomos y empresas.

No obstante, ante esta situación de desamparo, José Luis Yzuel ha reclamado al Ejecutivo no limitar la ampliación de dichas ayudas hasta el 31 de diciembre de este 2021 y ha solicitado una prórroga hasta junio de 2020. Asimismo, ha señalado que el Ejecutivo “no puede ahondar en el perjuicio de un sector que sigue teniendo dificultades y al que no se puede dejar desprotegido”.

Por otro lado, el sector de la hostelería ha apuntado las “dificultades” en los trámites y las condiciones o requisitos de las ayudas como “algunas de las barreras” que los hosteleros se han encontrado estos meses para acceder a las mismas. Es por ello que desde la asociación han pedido también que se realice un cambio en los criterios de solicitud con normas más sencillas que permitan agilizar trámites y sirvan de verdadera compensación por la crisis del coronavirus.