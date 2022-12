Las probabilidades de que te toquen 200.000 euros en la lotería

Llega diciembre y, por un momento, no hay español que no piense que a partir del año que viene va a ser rico. La posibilidad de que nos toquen 200.000 es remota, pero cada año el premio gordo le toca a alguien que le cambia la vida. Y si no nos tocan mucho dinero en el reparto, al menos aspiramos a que, por una cuestión de estadística, nos caiga el reintegro.

En la lotería de Navidad solo reciben algún premio aproximadamente el 15% de los números, según explica Bankinter en su blog. Es cierto que en la lotería de Navidad muchas personas que no suelen jugar durante el año lo hacen. Pero, ¿existen más posibilidades de que toque algo en el sorteo de Navidad o en el resto de juegos?

La probabilidad de que tu décimo de la Lotería de Navidad salga premiado el próximo 22 de diciembre es del 15% por cada número jugado. En cambio, la probabilidad de ganar algo en la Lotería del Niño es del 38% por número. La entidad bancaria ha elaborado una lista de las probabilidades que existen de acertar con cada uno de los premios.

Una posibilidad entre 100.000

Las probabilidades de que te toque el premio gordo, los 200.000 euros son remotas, del 0,001%. Esto quiere decir que solo hay una entre 100.000. Con el segundo y tercer premio ocurre lo mismo. Las posibilidades aumentan con el cuarto -1 entre 50.000-, y con el quinto, que es de 1 entre 12.500

En el caso de la pedrea, que son 100 euros, tienes un 1,79% de probabilidades de que te toque. Con las centenas, que también son 100 euros, bajan las posibilidades al 0,50%. Por último, las cifras finales pueden darte 100 euros -3,33% de probabilidad- y, el reintegro, que le toca a una persona de cada diez.