Las ventas de coches recortan su caída con la reducción de las restricciones

De la mano de la reducción de las restricciones, las ventas de automóviles mitigaron su desplome en España. La comercialización de vehículos todavía sigue muy lejos de los niveles prepandemia, pero en mayo recuperaron 10 puntos frente a la caída de abril: del -34,2% registrado en el cuarto mes del año se pasó al -24% cosechado en el último periodo.

En el pasado mes de mayo se matricularon 95.403 unidades, según los datos de la patronal de fabricantes Anfac. En el acumulado del año, el descenso es todavía del 36% frente al ejercicio 2019. Al compararse con los datos de 2020 –todavía con el estado de alarma activo—el crecimiento es del 177,8%. En mayo del año pasado apenas se vendieron 34.338 automóviles en España. A pesar de la mejora, las cifras son todavía muy lejanas a las de hace dos años.

“Las ventas a empresas van poco a poco aumentando compras y reduciendo la distancia con 2019. Sin embargo, estamos preocupados por la debilidad del canal de particulares”, explica Noemi Navas, directora de comunicación de la organización.

Por canales, empresas y alquiladores recuperan el ritmo y son los principales responsables de que se recupere parcialmente el sector. El mejor comportamiento no se percibe entre las familias, que descendieron el 39%. El fin del estado de alarma, el aumento del ritmo de la vacunación, la recuperación de la movilidad entre regiones y el turismo permitieron que el canal alquilador solo baja el 8,7%.

“El canal de familias no deja de perder peso; en mayo solo una de cada tres matriculaciones se hizo a este perfil de cliente”, lamentó Juan Luis Fernández, responsable de asuntos públicos de Faconauto, la patronal de los concesionarios.

El papel del Gobierno en la recuperación

Con una recuperación desigual, la industria del automóvil pide un papel más activo del Gobierno para ayudar al sector. “Las familias son el canal más afectado por la subida de facto del Impuesto de Matriculación y por la incertidumbre económica”, añadió Navas.

Tras el fracaso del último plan Renove –que caducó con solo 37,7 millones usados de los 250 millones que tenía presupuestados–, las esperanzas del sector se focalizan ahora en la nueva edición del plan Moves. “Estos planes son una herramienta adecuada para impulsar la demanda, en concreto de vehículos electrificados, aunque es obvio que estas medidas tienen un impacto limitado”.

Impulsar el mercado eléctrico es una prioridad del Ejecutivo. La semana pasada, el presidente de Seat, Wayne Griffiths, advirtió de que no implementará sus planes para desarrollar el coche limpio si las ventas no crecen. “España no puede estar a la cola de Europa en electrificación”, lamentó.

Los vehículos más vendidos de 2021 en España. Fuente: ANFAC

Según los datos hechos públicos por la patronal de fabricantes Anfac, las matriculaciones de automóviles eléctricos o híbridos enchufables en mayo representaron el 6,6% de las 95.403 unidades comercializadas en España. La cifra sigue muy lejos del aproximadamente 10% que este tipo de vehículos representan de media en Europa.

“Solamente estamos por encima de Grecia; nuestro mercado roza el 5% si incluimos los híbridos enchufables, mientras que en otros países está en torno al 80% como en Noruega o el 10% en la media europea”, añadió el dirigente británico.