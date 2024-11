Quieren poner un nuevo impuesto a herencias y donaciones (Y es para todos)

El partido Sumar ha presentado una propuesta que incluye nuevos impuestos a herencias y donaciones como requisito para respaldar los Presupuestos del 2025. El objetivo de dicha propuesta es incrementar la recaudación y distribuir de manera más equitativa la carga fiscal entre las regiones de España, así como establecer un control más riguroso sobre los márgenes de ganancia de algunos sectores empresariales.

Además del impuesto sobre herencias y donaciones, Sumar sugiere la creación de un “impuesto inteligente” que se aplicaría a empresas del sector alimentario cuando se detecten márgenes de ganancia excesivos. Según el partido, esto responde a un aprovechamiento de las empresas en medio de la crisis de precios, especialmente en productos básicos.

La vicepresidenta del Gobierno y ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, presenta las propuestas de Sumar para los Presupuestos Generales del Estado. Foto: Jesús Hellín / Europa Press

Impuesto nacional sobre herencias y donaciones

El impuesto sobre herencias y donaciones propuesto tendría un carácter nacional, buscando establecer una carga fiscal uniforme en todo el país. La iniciativa de Sumar establece que el tributo se aplicaría sobre herencias que superen los tres millones de euros, al igual que el actual impuesto de solidaridad para grandes fortunas.

Este enfoque tiene como objetivo evitar disparidades fiscales entre las distintas comunidades autónomas y asegurar que el mismo nivel de riqueza esté sujeto a la misma carga impositiva en cualquier región. De esta manera, el partido defiende mejorar la redistribución de la riqueza haciendo que las grandes herencias contribuyan en mayor proporción a los ingresos públicos.

Un «impuesto inteligente» para el sector alimentario

Otra de las propuestas de Sumar es un “impuesto inteligente” que gravaría a las empresas de la cadena de producción y distribución de alimentos, pero únicamente cuando sus márgenes de ganancia sobrepasen ciertos límites. Este tributo se establecería en un 1,2% sobre el margen neto cuando las ganancias superen significativamente las de 2019, considerando como referencia el periodo prepandemia.

Si las ganancias son levemente superiores a las de 2019, el impuesto bajaría al 0,6%, y si no se observan aumentos, no habría tributo adicional. La lógica de este impuesto, según Sumar, es proteger a los consumidores de precios abusivos en productos básicos y asegurar que las empresas no aprovechen la situación económica para inflar sus beneficios sin justificación. En caso de ser aprobado, el primer pago se realizaría en julio de 2025, con un adelanto en febrero de ese mismo año.

Cambios adicionales en la propuesta de Sumar

La propuesta de Sumar no se limita a herencias y alimentos. El partido también sugiere una revisión del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas (IRPF) para equilibrar la carga entre rentas de trabajo y capital. Además, plantean una rebaja en el IVA para servicios de peluquería, veterinaria y productos específicos como pañales y alimentos sin gluten, en un intento de aliviar el gasto de las familias en estos rubros.

«Llevamos 45 años de democracia y esto nunca se toca, nuestra fiscalidad es del siglo XX y prima a los de arriba, tenemos que cambiar» Yolanda Díaz, vicepresidenta segunda

Sumar defiende que su conjunto de medidas tiene como propósito construir un sistema fiscal más equitativo y adaptado a las necesidades actuales. Estos cambios responden al desafío del Ministerio de Hacienda de reducir el déficit público, que debe bajar al 3% del Producto Interno Bruto (PIB) según los objetivos planteados.

Perspectivas y reacciones

La propuesta de nuevos impuestos ha generado un debate público en torno a la justicia fiscal y el impacto de estas medidas en la economía. Los sectores afectados por el “impuesto inteligente” han mostrado cierta preocupación, argumentando que estos tributos adicionales podrían trasladarse a los precios finales y afectar al consumidor.

Por su parte, algunos economistas y expertos en política fiscal han advertido que la implementación de nuevos impuestos en un momento de incertidumbre económica podría tener efectos adversos. Sin embargo, desde Sumar se mantiene la postura de que estas iniciativas son esenciales para fortalecer el sistema fiscal y asegurar que todos los sectores contribuyan de manera justa al esfuerzo presupuestario.

La propuesta de Sumar refleja una visión de un sistema fiscal más progresivo y redistributivo, buscando que las grandes fortunas y las empresas con altos márgenes de ganancia contribuyan más al bienestar común. Aunque la iniciativa aún está en proceso de negociación y su aprobación no es segura, su planteamiento ya ha puesto en el centro del debate la necesidad de una revisión del sistema impositivo en España. Queda por ver si estas medidas se traducirán en una recaudación efectiva y en una distribución más justa de los recursos públicos.