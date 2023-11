Barcelona subirá los precios de los hoteles en 2024 y Madrid los moderará

Los precios de los hoteles parecen no tocar techo. Después de la pandemia, el sector hotelero mundial no ha hecho más que encarecer las tarifas frente a una tormenta perfecta de aumento de costes y una demanda que parece no tener fin pese a la pérdida de poder adquisitivo de los ciudadanos por la inflación general.

En este contexto, los hoteles de las principales ciudades españolas van a seguir subiendo precios en 2024, aunque la dinámica va a diferir dependiendo del territorio. Barcelona escala posiciones y se convierte en una de las ciudades europeas que más elevará las tarifas medias, mientras que Madrid las moderará.

Estas son algunas de las conclusiones extraídas del estudio ‘Hotel Monitor 2024’ elaborado por Global Bussines Travel (GBT). Los hoteleros barceloneses dispararán las tarifas medias el año que viene en aproximadamente un 9%. En la anterior edición de este informe, se estimó que el encarecimiento en la capital catalana sería del 6,6% este 2023, por lo que no hay señales de una ralentización.

La consultora atribuye esta evolución al creciente atractivo turístico estacional y el empuje del turismo de congresos. Este segmento todavía no se ha recuperado de la crisis sanitaria, pero todo apunta a que volverá a la normalidad en los próximos ejercicios.

Con estas previsiones, la ciudad condal se sitúa en niveles de otras ciudades de Europa de gran atractivo turístico. París seguirá siendo la capital europea que más suba los precios hoteleros, con una estimación de crecimiento del 11%, algo que se verá agravado por los Juegos Olímpicos. Entre julio y setiembre, se espera que la ciudad francesa acoja a 15,9 millones de visitantes, algo que podría “duplicara o incluso triplicar” las tarifas.

Le siguen Ámsterdam (10,8%), Gotemburgo (10,1%), Dublín (10%), Lyon (9,5%), Berlín (9,4%), Estocolmo (9,3%) y Londres (9,1%). Justo después queda Barcelona, que se convierte en la octava ciudad que más sube los precios de entre los principales destinos turísticos del continente estudiados por GBT.

Otras ciudades españolas como Bilbao y Valencia siguen a la ciudad catalana de cerca en lo que refiere a las subidas de precios en el sector de la hotelería. En ambos casos, las tarifas diarias se incrementarán alrededor de un 8,5% en 2024.

Madrid se modera por la competitividad

Por el contrario, la tendencia seguirá al alza en Madrid, pero con unos niveles mucho menos pronunciados que en estas ciudades y más planos en comparación con los registrados por la ciudad a lo largo de este año. Los hoteleros de la capital española subirán las taridas en un 4,5% a lo largo del año que viene, una tendencia más moderada respecto al 7,2% estimado en la edición anterior de este informe.

GBT atribuye este comportamiento a la “fuerte y competitiva” oferta hotelera a la ciudad, que debería de poder “mantener a raya” las subidas de precios. La previsión para Zaragoza es que evolucione de forma parecida a Madrid, con un crecimiento del 5,5%.

Con esta estimación, el aumento de los precios hoteleros en la capital será similar al de otras ciudades europeas como las alemanas Dusseldorf (6,6%), Frankfurt (6,5%) y Hamburgo (4%), las suizas Ginebra (5%) y Zurich (4%) o las británicas Leeds (5%) y Glasgow (4%).