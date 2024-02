Puente celebra el fracaso del paro de transportistas: «No duró ni 48 horas por falta de apoyo»

El ministro de Transportes y Movilidad Sostenible, Óscar Puente, se felicitó este martes porque el paro indefinido de transportistas «no ha durado ni 48 horas porque nadie lo ha secundado».

A este respecto, en la rueda de prensa posterior a la reunión del Consejo de Ministros, Puente recordó que estaba convencido de que «el sector no se iba a movilizar porque no había razones objetivas para hacerlo». «El tiempo me ha dado la razón», sentenció.

De hecho, afirmó que «el Gobierno está totalmente alineado con el sector del transporte y con sus intereses» y que mantiene «un permanente diálogo» con sus representantes.

En esta línea, aseguró que los dirigentes de estas organizaciones reconocen que con el acuerdo de 2022 «se consiguieron logros históricos para el sector», aunque reconoció que todavía «necesita mejorar». «La forma de resolverlo no es parando, ni con huelgas, ni con movilizaciones es con diálogo y con trabajo», concluyó.

La Plataforma Nacional en Defensa del Sector del Transporte dio ayer lunes por concluido el paro indefinido en apoyo a los agricultores que inició el sábado, movilización que no respaldaba ninguna asociación del Comité Nacional de Transporte de Mercancías por Carretera (CNTC).