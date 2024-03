PwC mejora sus previsiones: augura un crecimiento del PIB español del 1,7% en 2024

PwC augura que la economía española experimentará un crecimiento del 1,7% en el transcurso de este año, una cifra que arroja una mejora de una décima respecto sus anteriores estimaciones. A la vez, pronostica que el Producto Interior Bruto (PIB) aumentará un 1,9% el próximo año, tal y como se desprende del Consenso Económico y Empresarial de la auditora correspondiente al primer trimestre del año.

Las estimaciones, que se calculan a partir de la opinión de un panel conformado por 450 expertos, empresarios y directivos, se llevaron a cabo antes de conocer las nuevas previsiones del Banco de España (BdE), que vaticinan que la economía española se incrementará un 1,9% este 2024 y un 2% en 2025.

El consenso evidencia un giro en la opinión de los panelistas acerca de la coyuntura económica, pero también un abandono de las posiciones pesimistas de finales del año pasado.

El número de expertos que califica el momento actual como bueno se ha ensanchado del 32,6% al 45,9%, mientras que los que esperan que la situación sea mejor o igual en el segundo trimestre del año ha crecido por encima del 70%.

Con la vista puesta en el próximo año, el 82% espera que la actividad económica registre un crecimiento similar al de este año.

Bajada de tipos de interés

Uno de los principales motivos tras estas proyecciones es la esperada bajada de los tipos de interés por parte del Banco Central Europeo (BCE). En este contexto, el 53% de los expertos, directivos y empresarios auguran entre tres y cuatro recortes de 0,25 puntos hasta junio de 2025. De confirmarse este escenario, prevén que el precio del dinero podría caer del 4,5% al 3,5%.

No obstante, han condicionado esta estimación a que la inflación siga mostrando signos de debilitamiento, pero también a que la institución financiera presidida por Christine Lagarde perciba la necesidad de combatir la recesión en Alemania. Por ello, los panelistas consideran que la inflación en España cerrará este año en el 2,5%.

A pesar de la mejora en las expectativas de crecimiento, los panelistas advierten que la economía no aumenta más a causa de dos razones. Una de ellas, citada por el 56,1%, es que la demanda esperada no es suficiente para elevar la producción, mientras que el 32% cree que no se encuentran disponibles los trabajadores cualificados necesarios.

Además solo el 28% considera que la situación de las familias es buena, frente al 66% que la calificaría como regular y vaticina que continuará así en los próximos seis meses. Teniendo en cuenta esta situación, el 64% pronostica que el consumo se estabilizará, a la vez que la demanda de vivienda mejorarán, puesto que los panelistas que esperan que disminuya se han reducido del 74,7% al 40%.

En cuanto a la situación a nivel económico pero también financiero de las empresas, el 52% lo tilda de bueno y el 48% como regular, mientras que el 73% augura que el trimestre próximo se mantendrá igual. Reina un mayor optimismo que en el consenso de finales de año acerca de la evolución de la inversión productiva, las exportaciones y la creación de empleo.