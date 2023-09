Siete de cada diez pymes tienen vacantes y carecen de recursos para hallar trabajadores

El 71% de las pequeñas y medianas empresas españolas tienen puestos de trabajo vacantes, pero apenas el 44% de las mismas están trabajando activamente para encontrar empleados que cubran sus necesidades. Esta es la conclusión principal del informe ‘El reto de las vacantes en España’ presentado este lunes por la patronal Cepyme, que ha requerido acciones al Ejecutivo para paliar este problema, especialmente en la España vaciada.

«La empresa española no se puede permitir que aquella empresa que puede crecer no lo haga por no encontrar trabajadores», ha aseverado durante la presentación el presidente de la patronal, Gerardo Cuerva. El líder empresarial ha añadido este problema de las vacantes a la «mochila» que arrastra la pyme española, vinculada al sobreendeudamiento, la restricción del crédito y su encarecimiento y las dificultades para encontrar financiación.

En este sentido, Cuerva ha detallado algunas causas estructurales que explican esta dificultad para hallar trabajadores, siendo la principal la formación que requieren las empresas, frente a la que ofrecen los trabajadores: hay un ‘mismatch’ entre la oferta y la demanda de trabajo, ya que muchos de los demandantes de trabajo carecen de las habilidades adecuadas para desempeñar los puestos ofertados.

Pérdida de productividad

En este sentido, la jornada ha arrancado con el testimonio de una empresaria soriana, Mayte Hernando, que ha detallado que tiene maquinaria parada porque no tiene trabajadores que sepan utilizarla, lo que ha provocado el rechazo de algunos pedidos que llegan a su empresa, dado la imposibilidad para sacarlos adelante. «El personal mínimamente cualificado para manejar ciertas máquinas en la construcción no aparece en ningún lado», ha lamentado. La empresaria, dueña de Distribuciones Palacios, ha subrayado que podría realizar un 30 o 40% más de obras de las que realizan en la actualidad si contaran con el personal adecuado.

Los únicos datos oficiales que existen sobre las vacantes en el mercado laboral son los de la Encuesta Trimestral de Coste Laboral que elabora el Instituto Nacional de Estadística. Según esta base, hay 148.000 puestos no cubiertos en el mercado laboral español. Sin embargo, desde Cepyme cuestionan esta cifra por la dificultad en su medición. Así, por ejemplo, hay tres sectores (actividades inmobiliarias, suministro de gas y electricidad e industrias extractivas) que no han registrado ninguna vacante en los últimos tres años y medio.

«La interpretación de este fenómeno no es lineal», ha asegurado el jefe de estudios de la patronal, el economista Diego Barceló. «Pueden aumentar las vacantes en un contexto de crecimiento económico porque las empresas se expanden y crean puestos de trabajo o pueden aumentar por un empeoramiento de las perspectivas económicas, cuando las empresas, por cautela, deciden retrasar el reemplazo de los trabajadores que se van jubilando», ha subrayado.

En este sentido, ha vinculado el asunto de las vacantes en el mercado laboral con el de la medición del paro registrado. De igual manera que hay trabajadores desanimados que, tras un periodo infructuoso persiguiendo un empleo, abandonan la búsqueda activa; hay empresas que tras un periodo determinado buscando sin éxito empleados, dejan de hacerlo por la imposibilidad de encontrarlo. «La diferencia entre el 71% de las pymes que tienen vacantes y el 44% que buscan trabajadores son las empresas desalentadas. Pero las vacantes insisten«, ha subrayado Barceló.

Entre las razones sobre el aumento de las vacantes han destacado los cambios demográficos y sociales (envejecimiento y un progresivo abandono por parte de los jóvenes del mercado laboral), las carencias formativas, el mal papel de los servicios de empleo para hallar trabajadores, la despoblación y las ayudas públicas que desincentivan la búsqueda de trabajo.