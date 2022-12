Qué pasará con el precio del alquiler en 2023

La Unión de Créditos Inmobiliarios (UCI) prevé que los precios de los alquileres seguirán al alza el próximo año, mientas que el Euríbor comenzará a ajustarse «cuando alcance la barrera del 3%«, siempre y cuando la inflación se mantenga controlada.

La subida de tipos provocará «el fin de la supremacía de los tipos fijos» porque este tipo de productos perderán parte del atractivo para el consumidor, y una reducción de la demanda de las compraventas, pero esto no hará que desciendan los precios de los alquileres, al contrario.

Según recoge Idealista, el subdirector general de UCI, José Manuel Fernández, afirma que en España se produjo un ajuste «muy importante» de precios entre 2008 y 2014 y en la gran mayoría de las zonas aún no se ha recuperado el nivel alcanzado en el pico de 2007, por lo que «descartamos caídas significativas en ningún mercado». Además, en las zonas tensionadas con una fuerte demanda e interés por parte de inversores y compradores internacionales, los precios no solo no bajarán, sino que seguirán mostrando «incrementos moderados de precio».

La demanda se desplazará más al alquiler

Las subidas de tipos también incrementarán el tiempo de decisión de compra de vivienda, de manera que muchos interesados aplazarán la decisión hasta contar con tipos más reducidos y más seguridad económica. Esto hará que el número de transacciones de vivienda, que alcanzó cifras récord en los meses de recuperación tras la pandemia, experimente ciertos ajustes durante el próximo año, con cifras similares a las de 2019, que cerró con 501.085 transacciones.

Este aplazamiento de las decisiones, sumado a la escasez de la vivienda disponible para la compra, desplazará aún más la demanda al alquiler, donde el mercado de oferta también es insuficiente. UCI señala a los jóvenes como los principales perjudicados por este escenario de incertidumbre, ya que se les dificulta el acceso al mercado inmobiliario, tanto en la compra como en el alquiler.