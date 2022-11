Black Friday: tres trucos para no endeudarte con la tarjeta de crédito

El Black Friday está a la vuelta de la esquina. El conocido viernes negro se celebra el próximo 25 de noviembre y son muchos los consumidores que aprovechan para realizar compras atrasadas o para adelantar las compras de Navidad por las grandes oportunidades que ofrecen los comercios.

De hecho, muchos comercios adelantan y alargan este periodo de rebajas para que los consumidores puedan aprovechar durante más tiempo los descuentos. Aunque este periodo de promociones pueda ser una gran oportunidad para muchos para ahorrar en las compras, también puede conllevar a endeudamientos en las tarjetas de crédito y más en el contexto económico actual.

«Hay que tener en cuenta que esta temporada de compras llega en un contexto de máxima incertidumbre, con una inflación desbocada y el fantasma de la recesión amenazando Europa, por lo que conviene ahorrar y consumir de forma inteligente”, advierten los expertos de HelpMyCash.

Tres trucos para evitar el endeudamiento en el Black Friday

Con el fin de evitar el endeudamiento de las tarjetas de crédito, desde el comparador han elaborado una guía para administrar las finanzas correctamente, aprovechar las ofertas y gastar de manera inteligente durante el Black Friday.

1. Busca financiación al 0%

El primer consejo que lanzan es buscar financiación al 0% para realizar las compras de Black Friday para evitar el endeudamiento. En este sentido, aunque recomiendan pagar la totalidad de lo gastado con la tarjeta a fin de mes, señalan que, para realizar compras necesarias y difíciles de asumir de golpe, es la financiación al 0%.

Tarjeta de crédito de Visa sobre un ordenador. Foto de Archivo

Otra alternativa parecida que ofrecen son las propias promociones que lanzan algunos comercios para estas fechas, como El Corte Inglés o Amazon, que muchas veces permiten comprar a plazos sin intereses y en algunos de los casos no cobran ninguna comisión.

2. Evitar el pago mínimo

Las tarjetas de crédito tienen intereses altos que van entre el 16% y el 20%, por eso no se debe financiar una compra si lo único que se puede abonar cada mes es el pago mínimo. Lo idóneo es devolver el dinero lo antes posible, ya que pagando pequeñas cantidades mensuales, se podrían tardar años para saldar la deuda.

Los expertos de HelpMyCash recomiendan que la financiación nunca supere los seis meses

“Cuando empiezas a adquirir deudas, por pequeñas que sean, tienes que ser organizado y tener controladas tus finanzas, sino podrías entrar fácilmente en un bucle de endeudamiento”, aseguran desde HelpMyCash.

3. No financiar a largo plazo

Aunque a veces surgen imprevistos y debemos pagar una gran cantidad de dinero de golpe, que muchas veces no se puede asumir, desde el comparador aconsejar no financiar las compras con tarjetas a largo plazo. En el caso de no poder evitar esta situación y no encontrar una alternativa, recomiendan que la financiación con intereses «nunca supere los seis meses».