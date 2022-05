Umbrales Becas Mec: ¿Cuál es la cuantía según mi renta?

Desde el 30 de marzo y hasta el 12 de mayo, los alumnos universitarios, ESO, bachiller, formación profesional, enseñanzas superiores y acceso a la universidad para mayores de 25 años pueden, pueden solicitar la Beca del Ministerio de Educación y Formación Profesional para el próximo curso 2022-2023.

Para esta ayuda, el Gobierno ha destinado una cuantía total de 2.134 millones de euros para la concesión de becas para el próximo curso, un 44% más que hace dos años. Con esta cantidad esperan poder ayudar a cerca de un millón de estudiantes.

Umbrales Becas Mec 2022

Los umbrales de patrimonio y renta familiar determinan los límites que marcan el derecho a la obtención de una beca o ayuda, así como la cuantía recibida en función de la cantidad de miembros de la unidad familiar. Así, una vez se haya comprobado los miembros de la unidad familiar y la renta computable, podemos saber la cuantía que nos corresponde aplicando los siguientes umbrales de renta.

Umbral 1

1 miembro: 8.422 euros

2 miembros: 12.632 euros

3 miembros: 16.843 euros

4 miembros: 21.054 euros

5 miembros: 24.423 euros

6 miembros: 27.791 euros

7 miembros: 31.160 euros

8 miembros: 34.529 euros

Los estudiantes universitarios y no universitarios con una renta familiar por debajo del umbral 1 podrán obtener una cuantía fija de unos 1.700 euros y una beca por la matrícula. Las personas que tengan que residir fuera del domicilio familiar por los estudios podrán obtener unos 1.600 euros para el alquiler Además, por excelencia académica pueden obtener entre 50 y 125 euros más.

Umbral entre 1 y el 2

1 miembro: 13.236 euros

2 miembros: 22.594 euros

3 miembros: 30.668 euros

4 miembros: 36.421 euros

5 miembros: 40.708 euros

6 miembros: 43.945 euros

7 miembros: 47.945 euros

8 miembros: 50.333 euros

En el caso de los estudiantes universitarios con una renta familiar por debajo del umbral 2 podrán obtener una cuantía fija de unos 1.600 euros y una beca por la matrícula. En el caso de tener que residir fuera del domicilio familiar, la cuantía es de 1.600 euros. Además, al igual que en el umbral 1, por excelencia académica pueden obtener entre 50 y 125 euros más.

La convocatoria de las becas de grado de la Fundación ”la Caixa” está abierta hasta el 1 de junio.

Para los estudiantes no universitarios hay una pequeña diferencia. Y es que ellos, en vez de obtener una beca matrícula, obtienen una beca básica de 300 euros.

Umbral 2 y el 3

1 miembro: 14.112 euros

2 miembros: 24.089 euros

3 miembros: 32.697 euros

4 miembros: 38.831 euros

5 miembros: 43.402 euros

6 miembros: 46.853 euros

7 miembros: 50.267 euros

8 miembros: 53.665 euros

En el caso de los estudiantes universitarios con una renta familiar entre el umbral 2 y 3 tienen derecho a una beca por matrícula, pero no una cuantía de 1.600 euros como en el umbral anterior. No obstante, si pueden obtener entre 50-125 euros por excelencia académica. En el caso de los estudiantes no universitarios, tienen opción a una beca básica de 300 euros y la cuantía por excelencia académica.

Los estudiantes con una renta familiar por encima del umbral 3 no tienen derecho a solicitar la beca porque se interpreta que no tienen dificultades económicas para poder pagar los estudios.