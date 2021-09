Viajes del Imserso: Gobierno, empresarios y sindicatos aseguran su vuelta en octubre

Es un año atípico y en esto coinciden Gobierno, empresarios y sindicatos, a pesar de sus diferencias. También en que no habrá retrasos en los viajes del Imserso previstos para este año. El pasado 2020, por primera vez en casi 30 años, no hubo viajes y este 2021, la incertidumbre se mantuvo hasta el mes de abril, cuando la ministra de Derechos Sociales y Agenda 2030, Ione Belarra, adelantó que, si la vacunación cumplía con los objetivos marcados, se reanudarían en octubre.

En adelante, la ministra de Industria, Comercio y Turismo, Reyes Maroto, reforzaba este mensaje, asegurando que los mayores podrán disfrutar de estos viajes subvencionados. Más si cabe ahora, que el 90% de los mayores de 40 años están vacunados con pauta completa.

Pero en los últimos meses estos viajes no han estado exentos de polémica, lo que ha generado bastante incertidumbre sobre si finalmente saldrán adelante o no. Los empresarios del sector, en concreto los hoteleros, han criticado que el Gobierno no haya hecho nada por cambiar el programa de viajes desde el estallido de la pandemia.

Leer más: La crisis del Imserso revela la inacción del Gobierno durante 18 meses

El sector lleva años pidiendo que el programa se modernice, porque es exactamente igual que cuando se puso en marcha hace ya tres décadas. También piden que aumenten las plazas y se encarezcan los precios, al igual que los hoteleros han hecho inversiones millonarias por mejorar su oferta. Consideran que desde marzo de 2020, cuando el Covid se coló en nuestras vidas, han tenido tiempo de hacerlo.

Así que cuando en verano se conocieron los pliegos para los viajes de este año, la asociación empresarial hotelera y turística de la Comunidad Valencia, Hosbec, que representa al 50% de los alojamientos que cada año se unen al programa del Imserso, y la confederación española de hoteles y alojamientos turísticos (Cehat) decidieron actuar y presentaron un recurso ante el Tribunal Administrativo Central de Recursos Contractuales, contra estos pliegos.

Denunciaron que el programa es deficitario para los hoteles y se debe consensuar de forma urgente con todos los sectores afectados, pero el Tribunal desestimó el recurso y confirmó la legalidad de los pliegos.

Leer más: Los hoteleros de Mallorca piden encarecer los viajes del Imserso

En concreto, justifica que el precio hotelero se ha elevado en dos euros respecto del programa anterior pasando de 23 a 25 euros. Pero los empresarios siguen sin ver adecuado pagar ese precio por todos los servicios que ofrecen, que no es solo una cama, sino también comidas, animación o servicio médico.

Los sindicatos pidieron “responsabilidad” a los empresarios para que no interpusieran recurso y que así no se retrase la puesta en marcha de la temporada 2021-2022. Los hoteleros no lo han hecho, pese a ello, las adjudicaciones siguen sin llegar y estos viajes no se están vendiendo.

Hay que recordar que, en la última temporada, la de 2019, las adjudicaciones se hicieron en agosto y los viajes empezaron en octubre, por eso muchos jubilados han empezado a dudar sobre si estos viajes podrán arrancar el mes que viene.

La complejidad de viajar en España retrasa los viajes

Fuentes del Ministerio de Derechos Sociales justifican este retraso con la complejidad del año en curso, ya que al diseñar un programa en pandemia influyen muchos factores. Entre ellos, garantizar las medidas de seguridad, controlar la vacunación, o verificar si hay personal suficiente ya que muchos hoteles mantienen a parte de la plantilla en ERTE.

Pese a ello mantienen la previsión de que los viajes del Imserso arranquen en octubre. Una opinión que comparten desde Hosbec y Cehat, quienes comentan que “la piedra está en el tejado del Gobierno”, de hecho, lleva ahí 20 días, desde que se conoció la decisión del Tribunal

“Tienen que adjudicar cuanto antes porque estamos todos esperando, las agencias de viajes, los transportes, hoteles y comercios”. Confían en tener noticias esta misma semana y si “con suerte” salen adjudicados los operadores de otros años, “todo puede estar listo en dos semanas” porque tienen la estructura y el conocimiento para hacerlo.

Leer más: Esto es lo que le cuesta al Estado los viajes del Imserso

Desde CCOO piden al Gobierno “agilizar los trámites todo lo posible” para que se empiecen a cubrir las 816.000 plazas y el día 1 de octubre “salga el primer avión o autobús”. El sindicato es fiel defensor del turismo social del Imserso porque ayuda a mantener el empleo más allá de los meses de verano, por lo que es una buena solución para la estacionalidad turística.

Además, da cobertura a 400 hoteles y genera cerca de 6.000 puestos de trabajo directo, añaden, y también tiene repercusión en la economía local, ya que beneficia al comercio, transporte, restauración y agencias de viaje.

Comparten la opinión de hacer mejoras en el programa, por eso piden “desde ya” que a principios del año que viene haya una mesa de negociación entre el Gobierno y los empresarios para acordar los cambios. Sobre todo, porque 2022 “se presenta histórico”, con cifras de viajeros similares a las de 2019.