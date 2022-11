Aena nombra consejero a Tomás Varela, ex director financiero de Banc Sabadell

El consejo de administración del gestor aeroportuario Aena ha nombrado por cooptación a Tomás Varela Muiña, quien fue director financiero de Banc Sabadell, como nuevo consejero independiente en sustitución de Josep Antoni Duran i Lleida, que fue presidente de Unió Democrática de Catalunya (UDC).

Según ha informado este martes Aena a la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV), Varela, licenciado en Ciencias Económicas por la Universidad de Barcelona y MBA en International Business por la Universidad Europea, será también miembro de la Comisión de Nombramientos, Retribuciones y Gobierno Corporativo, y de Comisión de Auditoría.

Leer más: Duran i Lleida renuncia como consejero de Aena y se va a la filial brasileña de la compañía

En la actualidad, Tomás Varela es consejero independiente del Banco Julius Baer y miembro de su Comisión de Auditoría, y del Comité de Desarrollo e Innovación. Desde la salida a Bolsa de Banc Sabadell, en 2001, y hasta 2021, fue director financiero de la entidad, donde unificó la unidad de control, contabilidad y fiscal y auditoría. Allí implantó modelos de gestión de riesgos, de crédito y de mercado, y desarrolló las plataformas financieras del grupo.

Varela comenzó su carrera en el Banc Sabadell en 1992 y fue director de Auditoría Interna hasta 2001, cuando fue nombrado director financiero. Tomás Varela ha sido consejero de más de seis sociedades participadas de la entidad bancaria, entre las que destaca el Consejo del banco británico TSB, y ha pertenecido al Comité de Auditoría y Riesgos. Antes, entre 1988 y 1992 desarrolló su actividad en la filial española de Allianz.

Duran i Lleida se marcha a Brasil

La dimisión de Josep Antoni Duran i Lleida el pasado 17 de noviembre dio lugar a vacantes también en la Comisión de Nombramientos, Retribuciones y Gobierno Corporativo de Aena, y en la Comisión de Sostenibilidad y Acción Climática.

Para cubrirlas, el consejo de administración de Aena ha acordado que el consejero Juan Río Cortés deje de formar parte de la Comisión de Auditoria y le ha nombrado miembro de la Comisión de Sostenibilidad y Acción Climática.

Duran i Lleida renunció para pasar a ser consejero de la filial de Aena en Brasil, Bloco do Onze Aeroportos do Brasil. Aena anunció el pasado agosto que había ganado la adjudicación de la gestión de once aeropuertos en Brasil, por valor de 468 millones de euros, que se sumaban a otras seis bases previas que ya operaba la compañía española en ese país. Además, en octubre trasladó a Brasil al ya exdirector del Aeropuerto de Valencia, Joaquín Rodríguez, para afrontar la nueva etapa de expansión en este país.