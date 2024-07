András Tombor, el húngaro que quiere comprar Talgo: «No tenemos nada que ver con los rusos»

András Tombor, al frente de Ganz-Mavag, el grupo húngaro que ha presentado una opa sobre Talgo, asegura que la compañía que representa fue una de las primeras que rompió relaciones con Rusia al inicio de la invasión de Ucrania, y que si su oferta sobre el grupo español prospera, este logrará alcanzar una cifra de negocio de 1.000 millones.

El consorcio ha presentado una oferta de cinco euros por acción sobre la compañía española de ferrocarriles, de la que recela el Gobierno de Pedro Sánchez por los presuntos vínculos de los empresarios húngaros con el primer ministro Viktor Orbán y la relación de este con Vladimir Putin.

«Consideramos que es una oferta generosa y positiva para los accionistas, el plan industrial que estamos planteando es lo mejor para Talgo«, ha afirmado Tombor en una rueda de prensa celebrada esta mañana en Madrid, la primera desde que el pasado año se comenzara a publicar sobre el interés del grupo húngaro por Talgo.

El primer ministro de Hungría, Viktor Orbán. EFE

El empresario húngaro se ha esforzado por reafirmar en respuestas a los medios de prensa la ausencia de vínculos con Rusia.

«No tenemos nada que ver con los rusos», ha dicho. «No es secreto alguno que antes de la guerra con Ucrania manteníamos relación con una empresa rusa, lo que se disolvió inmediatamente tras el inicio de la guerra, fuimos de las primeras empresas en dejar de colaborar con los empresarios rusos, desde entonces no hay vínculos», ha subrayado.

Tombor ha precisado que existe en marcha «un proyecto que debemos acometer, en Egipto, un contrato, que acabará en el primer semestre del año próximo», y ha insistido en que el grupo no tiene «vínculos con los rusos».

«Existen leyes españolas que son estrictas y que queremos cumplir, nos ceñimos a estas leyes y estamos deseosos de cumplir con todos los requisitos, y son leyes que me impiden ahora compartir toda la información en el momento actual», ha comentado.

Tombor se ha referido en el turno de preguntas a su vinculación con el centro de formación universitaria Mathias Corvinus Collegium (MCC), en Budapest, al que han sido invitados como ponentes miembros de Vox y que fundó en el año 1996.

«Es una institución de gran éxito, han pasado más de 10.000 estudiantes, y el Gobierno prestó su apoyo adicional; es la única iniciativa de este tipo en el país, se centra en los niños, en estudiantes, no es una institución política», ha señalado. «No he tenido relación con miembros de Vox en esta oferta, la lógica industrial que subyace a esta oferta es lo suficientemente robusta«, ha añadido.

Tren de Talgo en Kazajistán. TALGO

Sobre el posible interés de otros grupos por participar en el capital de Talgo -se ha mencionado a CriteriaCaixa, a CAF, a un grupo suizo, también a la Sepi-, Tombor ha explicado que Ganz-Mavag está abierto a cualquier propuesta «razonable».

«Estamos muy abiertos, lo voy a repetir una vez mas, a propuestas que tengan sentido por parte del Gobierno y la comunidad empresarial española, tengo una impresión muy positiva de las personas con las que he hablado», ha indicado.

«Como saben el consorcio está integrado únicamente por inversores húngaros, pero si el Gobierno español plantea otras recomendaciones estamos abiertos a ser flexibles para que el proceso sea más eficiente y que Talgo sea más fuerte».

Tombor ha destacado que su oferta apoya «la idea de que Talgo es española». Y ha insistido en valorar el proyecto industrial de la oferta presentada sobre la multinacional española.

«El plan es hacer que Talgo sea una empresa más fuerte en el sector ferroviario, un sector que está creciendo muy rápido», ha dicho. «El problema es la falta de capacidad industrial, y esto es algo que podemos ofrecer en Hungría, podemos aumentar la producción industrial de Talgo, podemos hacer que pase a ser un actor industrial de más de 1.000 millones en ingresos», ha asegurado.

En el ejercicio 2023, Talgo registró una cifra de negocio de 652 millones de euros, un incremento del 39% frente a los 469,1 millones de euros obtenidos durante el ejercicio anterior.

«Talgo tiene una tecnología maravillosa que no tenemos en Hungría, nuestra oferta es combinar ambas fortalezas, la tecnología vanguardista de Talgo y nuestra capacidad de producción», ha apuntado. «El plan sería mantener toda la capacidad en España y obtener contratos nuevos más allá de España y Hungría; la tecnología de Talgo es lo más importante en este contexto, todo quedaría en España, mantendríamos la dirección española, contaremos con acceso al fantástico conocimiento que hay en Talgo».